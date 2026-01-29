Российскому капитану предлагали 2 млн долларов за контрабанду кокаина

Tекст: Алексей Дегтярёв

Зубарева, обвиняемая в организации перевозки почти девяти тонн кокаина, обещала команде судна 2 млн долларов, сказал Котловский передает РИА «Новости».

Женщина также угрожала морякам расправой в случае отказа от участия в преступной схеме.

По данным следствия, Зубарева вместе с сообщником из Испании наняла экипаж грузового судна Eser для транспортировки 8,7 тонны наркотиков от берегов Венесуэлы. Однако моряки попытались отказаться от опасного груза.

«Деньги предлагали. Когда сказали, что экипаж отказывается, предлагали 2 млн долларов 14 января, когда судно находилось недалеко от Тринидада», – рассказал Котловский.

Свидетель отметил, что общение велось по телефону, а зарплата моряков соответствовала стандартным ставкам по трудовому договору. Когда команда выразила нежелание заниматься контрабандой, в их адрес поступили прямые угрозы. Организаторы заявили, что отказ опасен для семей моряков, и пообещали «оторвать голову» несогласным.

Судно вынужденно зашло в порт Кабо-Верде из-за смерти члена экипажа, где в январе 2019 года его задержала полиция. В 2020 году 11 российских моряков получили тюремные сроки от 10 до 12 лет, один из осужденных позже скончался в заключении. Сама Зубарева вину не признает.

