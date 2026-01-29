Анонсировано участие Кадырова в переговорах Путина с президентом ОАЭ

Tекст: Ольга Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в переговорах президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, которые пройдут в Кремле в четверг, передает РИА «Новости».

Кадыров включен в состав российской делегации, которая будет участвовать во встрече на высшем уровне.

Как уточнили в Кремле, основной темой встречи станут ключевые направления сотрудничества между Россией и ОАЭ. Помимо этого, лидеры обсудят актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие важные вопросы международной повестки дня.

Присутствие Кадырова в российской делегации подчеркивает значимость переговоров и широкий спектр обсуждаемых тем в рамках межгосударственных отношений. Ожидается, что встречи станут важным этапом в развитии двустороннего сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.

Он ранее провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, особое внимание было уделено вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России среди арабских государств.