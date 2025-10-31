В ОП заявили о готовности России к 12-летнему образованию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия готова к переходу на 12-летнее школьное образование, передает РИА «Новости».

Он отметил, что вопрос заключается лишь во времени: «Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени – я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», – подчеркнул Гриб.

Он обратил внимание на то, что в большинстве развитых стран 12-летнее школьное обучение начинается с шести лет, и российские дети не уступают своим зарубежным сверстникам по уровню готовности. При этом, несмотря на уменьшение числа первоклассников, сокращать штат педагогов не следует – переход на 12-летнее обучение поможет сохранить учительские кадры, а выпускникам даст шанс поступать в университеты в 18 лет.

Гриб добавил, что элементы 12-летнего обучения уже де-факто существуют: подготовительные дошкольные программы – так называемые «нулевки» – можно рассматривать как первый этап школьного образования. Такая практика широко распространена в крупных городах, где проще организовать дополнительные подготовительные группы.

В то же время, как отметил представитель Общественной палаты, есть проблема доступности дошкольных учреждений для семей в малых городах и селах, где не хватает мест в детских садах. Тем не менее, образовательные программы в последних дошкольных группах постепенно приближаются к начальному школьному уровню: дети осваивают навыки чтения, основы математики и другие предметы.

Заместитель секретаря ОП РФ подчеркнул, что переход к 12-летнему школьному обучению требует широкой общественной дискуссии и не подразумевает немедленного введения изменений. Он также отметил, что в технологически развитых государствах этот процесс уже осуществляется, и российскому обществу стоит задуматься о перспективах, учитывая, что интерес к учебе у детей появляется всё раньше.

