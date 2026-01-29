Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.0 комментариев
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии завозных случаев вируса Нипах
Роспотребнадзор: В странене зарегистрировано завозных случаев вируса Нипах
В России не зафиксированы завозные случаи вируса Нипах, а для его широкого распространения нет необходимых природных и эпидемиологических условий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Завозных случаев заболевания вирусом Нипах на территории России не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули: «Роспотребнадзор информирует, что завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территории Российской Федерации не зарегистрировано».
Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что для широкого распространения вируса Нипах в России нет необходимых экологических и эпидемиологических условий. Основные переносчики инфекции – плодовые летучие мыши рода Pteropus – обитают преимущественно в тропических и субтропических регионах и не встречаются в России.
Таким образом, риск возникновения вспышки вируса Нипах в стране оценивается как крайне низкий, заверили специалисты. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и информирование населения по вопросам биологической безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о невозможности превращения вируса Нипах в так называемую «болезнь Х».
В Роспотребнадзоре ранее назвали первые симптомы заболевания вирусом Нипах, к ним относятся высокая температура, головная боль и рвота.
Между тем Всемирная организация здравоохранения оценила риск широкого распространения вируса Нипах как низкий.