Онищенко объяснил массовую гибель людей в интернате Прокопьевска
Осложнения после респираторной инфекции могли спровоцировать смерть девяти постояльцев психоневрологического учреждения в городе Прокопьевск Кемеровской области, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Не исключено, что в учреждении распространялась респираторная инфекция в виде гриппа, которая «спровоцировала вот такой исход», указал Онищенко в беседе с РИА «Новости».
Он предположил, что это мог быть грипп А, в России сейчас доминирует подвид H3N2.
Академик РАН пояснил, что распространению вируса могло способствовать скученное проживание маломобильных пожилых граждан. Еще одним негативным фактором специалист назвал отсутствие своевременной вакцинации от гриппа в учреждении.
По словам эксперта, окончательные выводы можно будет сделать только после вскрытия всех погибших. На данный момент основной остается версия, установленная патологоанатомами.
Напомним, в городе Прокопьевск в Кемеровской области за январь умерли девять постояльцев местного пансионата. Проверку начал Росздравнадзор.