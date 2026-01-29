Очереди выстроились к российским самолетам на выставке Wings India

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посетители выставки Wings India проявляют настоящий интерес к российским самолетам SJ-100 и Ил-114-300, сообщает ТАСС.

У входа в оба лайнера выстроились очереди из желающих ознакомиться с новинками российской авиапромышленности. Наибольшее внимание уделяется деталям салона, вместимости багажных полок и уровню комфорта кресел.

Индийцы активно расспрашивают представителей о ключевых характеристиках самолетов, таких как дальность полета, максимальная высота, мощность двигателей и назначение приборов в кабине. Организаторы отмечают, что на выставке в Хайдарабаде российские новинки вызывают оживленное обсуждение среди профессионалов и широкой публики.

Дополнительный интерес к самолетам проявляют индийские журналисты, которые готовят репортажи для центральных и региональных СМИ. Кадры с выставки появятся в ближайшие дни в крупнейших информационных агентствах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Hindustan Aeronautics Limited подписали соглашение о выпуске самолетов SJ-100 в Индии.

Россия показала за рубежом импортозамещенные самолеты Ил-114-300 и SJ-100.

Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 преодолели маршрут через десять стран.