Flamingo Aerospace объявила о планах производства Ил-114-300 в Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийская компания Flamingo Aerospace объявила о планах по производству самолетов Ил-114-300 в Индии, передает РИА «Новости».

В рамках стратегического партнерства с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК), которая входит в Ростех, стороны подписали предварительное соглашение о поставке шести самолетов модели Ил-114-300. Поставки ожидаются в 2028 году.

Директор Flamingo Aerospace Субхакар Паппула подчеркнул, что Ил-114 – один из лучших самолетов для региональных авиаперевозок в Индии, и компания выбрала именно этого производителя из-за готовности к передаче технологий. «Вчера мы также подписали рамочное соглашение о лицензировании и передаче технологий, которое включает в себя соглашение о приоритетной покупке шести самолетов», – заявил он российским журналистам.

Паппула также отметил, что для Индии важно наладить собственное производство самолетов, учитывая масштабы национального рынка авиации. ОАК, по его словам, станет надежным партнером для развития этой отрасли в стране.

Flamingo Aerospace уже начала работу по локализации производства Ил-114-300 в Индии. По словам главы компании, компания заключила партнерские соглашения с 64 из 380 отобранных поставщиков, и планирует расширять сеть партнеров, что позволит перейти от поставки компонентов к локальной сборке и техническому обслуживанию, а в дальнейшем – к полному производству самолетов внутри Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Hindustan Aeronautics Limited подписали соглашение о выпуске самолетов SJ-100 в Индии.

Россия показала за рубежом импортозамещенные самолеты Ил-114-300 и SJ-100.

Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 преодолели маршрут через десять стран.