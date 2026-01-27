ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах

ВОЗ сообщила о низком риске распространения вируса Нипах

Tекст: Вера Басилая

Всемирная организация здравоохранения оценивает риск дальнейшего распространения вируса Нипах как низкий, передает РИА «Новости».

Представитель ВОЗ Тарик Жазаревич сообщил, что организация тесно взаимодействует с индийскими органами здравоохранения для оценки ситуации и оказания технической поддержки. По его словам, ВОЗ считает риск дальнейшего распространения инфекции от этих двух случаев низким.

При этом Жазаревич отметил, что у Индии есть необходимый потенциал для сдерживания подобных вспышек инфекций. ВОЗ на данный момент не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Индию или торговлю с этой страной.

«Пока нет доказательств увеличения передачи вируса от человека к человеку», – подчеркнул Жазаревич.

Однако представитель ВОЗ предупредил, что низкая изученность источника вируса Нипах оставляет возможность для дальнейших заражений. По словам Жазаревича, основной резервуар вируса – летучие мыши, обитающие в некоторых районах Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию.

ВОЗ призывает повысить осведомленность населения о рисках заражения, в частности, связанных с употреблением сока финиковой пальмы, который может быть заражен вирусом. Национальные и региональные группы здравоохранения Индии продолжают совместно разрабатывать меры общественного реагирования.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что занос вируса Нипах в Россию возможен через летучих лисиц.

Вирус Нипах передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения.

Между тем заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не бояться вируса Нипах и чаще мыть руки.