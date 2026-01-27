Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах
ВОЗ сообщила о низком риске распространения вируса Нипах
Риск дальнейшего распространения вируса Нипах на данный момент оценивается как низкий, на данный момент нет оснований для ограничения поездок и торговли с Индией, заявил официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.
Всемирная организация здравоохранения оценивает риск дальнейшего распространения вируса Нипах как низкий, передает РИА «Новости».
Представитель ВОЗ Тарик Жазаревич сообщил, что организация тесно взаимодействует с индийскими органами здравоохранения для оценки ситуации и оказания технической поддержки. По его словам, ВОЗ считает риск дальнейшего распространения инфекции от этих двух случаев низким.
При этом Жазаревич отметил, что у Индии есть необходимый потенциал для сдерживания подобных вспышек инфекций. ВОЗ на данный момент не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Индию или торговлю с этой страной.
«Пока нет доказательств увеличения передачи вируса от человека к человеку», – подчеркнул Жазаревич.
Однако представитель ВОЗ предупредил, что низкая изученность источника вируса Нипах оставляет возможность для дальнейших заражений. По словам Жазаревича, основной резервуар вируса – летучие мыши, обитающие в некоторых районах Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию.
ВОЗ призывает повысить осведомленность населения о рисках заражения, в частности, связанных с употреблением сока финиковой пальмы, который может быть заражен вирусом. Национальные и региональные группы здравоохранения Индии продолжают совместно разрабатывать меры общественного реагирования.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что занос вируса Нипах в Россию возможен через летучих лисиц.
Вирус Нипах передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения.
Между тем заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не бояться вируса Нипах и чаще мыть руки.