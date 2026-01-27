Вирусолог сообщил о риске завоза вируса Нипах в Россию

Вирусолог Нетесов объяснил, что занос вируса Нипах возможен через летучих лисиц

Tекст: Мария Иванова

Распространение вируса Нипах на территории России возможно только при нелегальном ввозе летучих лисиц – основных носителей вируса – в российские зоопарки без соблюдения карантинных мер, сообщил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что гипотетическая опасность существует только в случаях, если больных вирусом завезут для лечения или если в зоопарках появятся летучие лисицы без проверки на вирусоносительство.

Вирусолог подчеркнул, что подобное развитие событий маловероятно, поскольку в России действуют строгие правила Роспотребнадзора и Россельхознадзора, исключающие вероятность ввоза животных-носителей и людей с подозрением на опасные инфекции без тщательных проверок и обязательного карантина. Эксперт добавил, что ведомства не разрешат завоз летучих лисиц без анализа проб и изоляции, а также не пропустят в страну людей с лихорадкой без выяснения причин заболевания.

По словам Нетесова, вирусом обычно заражаются через фрукты, которые летучие лисицы надкусывают или смачивают своей слюной, и эти продукты могут попасть к человеку. Вирус Нипах, относящийся к семейству Парамиксовирусов, впервые был выявлен в 1999 году в Малайзии и Сингапуре, а затем зарегистрирован в Бангладеш и индийском штате Западная Бенгалия. Вспышки инфекции происходят преимущественно в Азии.

Нетесов рассказал, что симптомы заболевания напоминают тяжелую форму гриппа: у больных наблюдается высокая температура, головная и мышечная боль, общая слабость. Летучие лисицы, которые могут весить до 6 кг, питаются фруктами и именно через этот путь могут передавать вирус человеку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач спрогнозировал появление вируса Нипах в России. Вирус Нипах передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения.

Между тем заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не бояться вируса Нипах и чаще мыть руки.