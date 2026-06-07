Япония спровоцировала Китай на «морскую спецоперацию»

Tекст: Олег Исайченко

Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Как сообщает издание Global Times, координирующую роль в рамках предпринятых действий играет министерство транспорта КНР. К участию в миссии, в частности, привлечены управления морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун. Цель указанных действий: «полное осуществление КНР полномочий по обеспечению соблюдения административного права» в акватории, подчеркивает Синьхуа.

Миссия является ответом Пекина на попытки Филиппин и Японии в одностороннем порядке провести процедуру делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа между двумя государствами. Акватория, о которой идет речь, располагается к востоку от острова Тайвань.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что попытка Японии и Филиппин обойти Китай и инициировать переговоры о делимитации моря представляют собой «серьезное нарушение» Конвенции ООН по морскому праву и других международных законов и основных норм, регулирующих международные отношения, передает РБК.

При этом заявление Токио и Манилы возмутило и руководство Тайваня. Так, пресс-секретарь управления по делам острова Чжу Фэнлянь заявила, что страны своей инициативой грубо нарушают морское право. Она также добавила, что «соотечественники по обе стороны пролива принадлежат к китайской нации», поэтому им необходимо «совместно защищать фундаментальные интересы страны».

«Более точный перевод заявленного Китаем термина для описания своих действий: «Специальная морская операция по обеспечению соблюдения морского права». Отмечу, что больший упор делается непосредственно на законный аспект заявленной миссии», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин.

«То есть для КНР первоочередная задача не подавить потенциального противника, а восстановить нормальную правовую практику в акватории, которая была нарушена в результате действий Японии и Филиппин.

Соответственно, для подобной цели Пекин задействует вовсе не военные, а полицейские структуры», – уточняет он.

«Фактически речь идет об использовании береговой охраны провинций Фуцзянь и Гуандун – это прибрежные регионы страны, к которым территориально с точки зрения КНР и относятся острова Сенкаку, ставшие причиной текущего противостояния. То есть Китай сознательно не выводит масштаб событий на государственный уровень, придавая им местное значение», – объясняет собеседник.

«Важно понимать: острова, о которых идет речь, спорные. Дискуссии о том, кому именно они принадлежат, много десятилетий. Поэтому главная задача отправки полицейских судов Пекином – это демонстрация Токио и Маниле, что любое решение территориального спора требует согласия со стороны КНР», – добавляет эксперт.

«Интересно, что в данном случае союзником Пекина выступает Тайбэй,

который смотрит на происходящее примерно так же, как и представители КПК. Тайвань ведь тоже не собирается отказываться от китайских островов, и если с контролем территорий со стороны КНР остров еще готов мириться, то о передаче земли Японии не может быть и речи», – рассуждает он.

Шельфы, экономические зоны, суверенитет над островами – постоянные темы, которые вызывают напряженность в отношениях стран Азии, отмечает военный эксперт Юрий Лямин. Собеседник напомнил, что японские власти поддерживают неправительственные отношения на рабочем уровне с Тайбэем, а филиппинские – хотя на словах и придерживаются принципа «одного Китая» – осуществляют визиты на остров.

«Неудивительно, что в КНР остро отреагировали на попытку дележа экономических зон в обход Пекина – объявили проведение морской операции. Ее цель – показать, что у страны есть свои интересы, которые она готова защищать», – считает Лямин. По оценкам аналитика, нынешние события разворачиваются пока стандартно, в рамках предыдущих конфликтных ситуаций подобного рода.

«Я думаю, что КНР может проводить операцию столько, сколько посчитает нужным

– возможности для этого имеются. Более того, я не исключаю, что при необходимости может быть привлечен военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», – рассуждает эксперт.

Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Азиатарь». Они отмечают: «Двусторонний формат решения пограничных вопросов без учета китайских интересов не устраивает местные власти». «Тем более после успешных переговоров в акватории могут появиться корабли береговой охраны Японии и Филиппин, а также других союзников – это в Китае воспринимают без энтузиазма. А перспективы включения в диалог тайваньцев в той или иной форме рассматриваются еще негативнее», – пишут аналитики.

Эксперты напомнили, что похожие события происходили в 2023 году: тогда в Китае объявляли о трехдневном патрулировании в Тайваньском проливе, заявлялось и о полноценных проверках проходящих судов.

Нынешний случай отличается тем, что временных рамок в Пекине не упомянули.

«То есть спецоперация может продолжаться неопределенное время. Вполне вероятно, что под эгидой обеспечения безопасности китайцы могут не только усилить присутствие к востоку от Тайваня, но и остановить парочку судов – прецеденты такие были», – пояснил «Азиатарь».

«То есть речь идет о более частом пребывании правоохранителей и демонстрации недовольства японо-филиппинскими переговорами, а не об абстрактной операции по захвату острова. Хотя нынешним случаем китайцы явно могут воспользоваться и для отработки последней – про сценарий «карантина» и контроля трафика возле острова в рамках давления на Тайвань в Пекине явно не забыли», – уточнили аналитики.

Впрочем, Лукин отмечает: военное развитие текущих действий – крайне маловероятно. «Все-таки противоречиям вокруг островов Сенкаку слишком много лет, а Япония все еще считается важным торговым партнером КНР, да и Пекин не забывает о том, что Токио пользуется протекцией Вашингтона», – поясняет он.

«То есть факторы против начала конфликта пока безусловно перевешивают. Но отношения Китая и Японии продолжают ухудшаться. Недавно стороны сильно повздорили из-за намерений Токио вступиться за Тайвань в случае начала конфликта. Риторика КНР тогда выглядела несвойственно жесткой для нее. Проблем между двумя государствами будет становиться все больше», – заключил Лукин.