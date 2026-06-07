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Эксперты объяснили новое обострение между Китаем и Тайванем
Военный эксперт Лямин: Китай показывает Японии и Филиппинам, что им следует вести диалог напрямую с Пекином
Япония и Филиппины обсуждают делимитацию исключительной экономической зоны и континентального шельфа к востоку от Тайваня без участия Китая. Неудивительно, что КНР остро отреагировала на это. Теперь Пекин показывает, что страна готова защищать свои интересы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах близ Тайваня.
«Шельфы, экономические зоны, суверенитет над островами – постоянные темы, которые вызывают напряженность в отношениях Китая, Филиппин и Японии, а также Китая и Тайваня. Сейчас мы наблюдаем очередное обострение», – отметил военный эксперт Юрий Лямин. Он объясняет: новая точка обострения связана с тем, что Токио и Манила начали переговоры по делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа к востоку от Тайваня.
Собеседник напомнил, что японские власти поддерживают неправительственные отношения на рабочем уровне с Тайбэем, а филиппинские – хотя на словах и придерживаются принципа «одного Китая» – осуществляют визиты на остров. «Неудивительно, что в КНР остро отреагировали на попытку дележа экономических зон в обход Пекина – объявили проведение морской операции. Ее цель – показать, что у страны есть свои интересы, которые она готова защищать», – считает Лямин.
«Поднебесная таким образом демонстрирует Японии и Филиппинам, что тем нужно вести дела напрямую с китайским руководством, а не пытаться заключать какие-то неофициальные договоренности, в том числе с Тайванем», – добавил он. По оценкам аналитика, нынешние события разворачиваются пока стандартно, в рамках предыдущих конфликтных точек. Так, Китай задействовал в основном правоохранительные силы.
«Я думаю, что КНР может проводить операцию столько, сколько посчитает нужным – возможности для этого имеются. Более того, я не исключаю, что при необходимости может быть привлечен военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», – рассуждает эксперт. Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Азиатарь».
Они отмечают: «Двусторонний формат решения пограничных вопросов без учета китайских интересов не устраивает местные власти». «Тем более после успешных переговоров в акватории могут появиться корабли береговой охраны Японии и Филиппин, а также других союзников – это в Китае воспринимают без энтузиазма. А перспективы включения в диалог тайваньцев в той или иной форме рассматриваются еще негативнее», – пишут аналитики.
«Для того, чтобы показать недовольство в ход шли как заявления китайских дипломатов, так и патрулирование вод береговой охраной. … Теперь, видимо, дело дошло до других методов», – заметили эксперты. Они напомнили, что похожие события происходили в 2023 году: тогда в Китае объявляли о трехдневном патрулировании в похожем формате в Тайваньском проливе, заявлялось и о полноценных проверках проходящих судов.
Нынешний случай, по их мнению, отличается тем, что временных рамок в Пекине не упомянули. «То есть спецоперация может продолжаться неопределенное время. Вполне вероятно, что под эгидой обеспечения безопасности китайцы могут не только усилить присутствие к востоку Тайваня, но и остановить парочку судов – прецеденты такие были, правда в другой части акватории», – пояснил «Азиатарь».
«То есть речь идет о более частом пребывании правоохранителей и демонстрации недовольства японо-филиппинскими переговорами, а не об абстрактной операции по захвату острова. Хотя нынешним случаем китайцы явно могут воспользоваться и для отработки последней – про сценарий «карантина» и контроля трафика возле острова в рамках давления на Тайвань в Пекине явно не забыли», – заключили аналитики.
Ранее Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Как сообщает «Синьхуа», такой шаг стал ответом на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы в регионе. Пекин расценил это как серьезное нарушение своего территориального суверенитета.
К участию в миссии привлечены Управление морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря. Основными задачами названы полное выполнение функций по охране морского административного права КНР, расширение масштабов дальнего патрулирования и мониторинг судоходства в стратегически важных районах.
После этого администрация Тайваня развернула патрульный фрегат и катера береговой охраны для наблюдения за кораблями КНР, пишет тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). Отмечается, что китайские суда вышли из порта Сямэнь и проследовали вдоль линии ограниченных вод Тайваня, не заходя в них. Тайэбэй обвинил Китай в усилении тактики так называемого серого давления на остров.
Напомним, в конце мая, по итогам визита в Японию президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, Токио и Манила объявили о запуске переговоров, целью которых должно стать разграничение континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Район, подлежащий по заявлению делимитации, находится к востоку от Тайваня.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что попытка Японии и Филиппин обойти Китай и инициировать переговоры о делимитации моря представляют собой «серьезное нарушение» Конвенции ООН по морскому праву и других международных законов и основных норм, регулирующих международные отношения, передает РБК.