Голландцы ударили по Евросоюзу

Игорь Мальцев
Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть
Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».
Евдокия Шереметьева
Слава Богу, что мы – не они
В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.
Тимофей Бордачёв
Чешский абсурд – предупреждение для Европы
Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.