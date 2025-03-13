Чем война СССР с Финляндией напоминает украинскую спецоперацию

Tекст: Дмитрий Скворцов

Как и в нынешней ситуации с Украиной, на Западе трактовали происходившее как неспровоцированную агрессию против независимого государства. Как и в случае с Украиной, Финляндия в недалеком прошлом была с Россией частью одного государства и получила независимость в результате распада Российской империи всего за 22 года до начала той СВО. И значительную часть этого периода охотно играла роль плацдарма для сил, враждебных России (уже к тому времени советской). А после начала Зимней войны финскую армию стала снабжать оружием почти вся Западная Европа.

Финский майдан

Независимая Финляндия появилась из-за упразднения монархии в России и слабости Временного правительства. Пришедшие к власти большевики вынуждены были реагировать на финскую декларацию о суверенитете и признать 31 (18-го – по старому стилю) декабря 1917 года независимую Финляндию.

У Советской России, не стоит забывать, в этот момент продолжалась война с Германией, причем старая армия разваливалась, а новая еще не была создана. При этом коммунистическая идеология провозглашала «право наций на самоопределение». Поэтому в Петрограде (где тогда размещалось советское правительство) решили этому самоопределению не препятствовать, ожидая, впрочем, что в Финляндии революционные силы возьмут верх – и новая республика или войдет в состав РСФСР, или станет союзницей Советской России.

Первоначально финская красная гвардия превосходила создаваемый Маннергеймом шюцкор мотивированностью и боеспособностью. Но по условиям Брестского мира РСФСР вывела из Хельсинки свои корабли, а русские части оставили крепость Свеаборг. В то же время на помощь шюцкору немцы высадили десант.

Здесь напрашивается параллель с майданной Украиной. В 2014 году, после соглашения Януковича с оппозицией под гарантии западных стран и отвода из Киева спецподразделений, националисты взяли штурмом правительственный квартал и захватили власть.

В отсутствии системной помощи от Советской России на заключительном этапе гражданской войны на помощь финским красным пришли латышские стрелки, формально не являвшиеся представителями Советской России, так как к февралю 1918 года вся Латвия была оккупирована германскими войсками. В Донбасс в 2014 году в числе прочих также ехали добровольцами сербы и граждане Приднестровской республики.

14 апреля германские войска заняли Хельсинки, а 29 апреля пал Выборг. Победив, новые финские власти устроили в Финляндии жесточайший террор, стремясь физически уничтожить всех своих оппонентов (вызвав своей жестокостью оторопь даже в кайзеровской Германии). По самым скромным подсчетам, было арестовано более 80 тыс. человек, более 7 тыс. казнено, 75 тыс. заключено в концентрационные лагеря (где от пыток и голода погибло еще 13,5 тыс. человек). Репрессии осуществлялись как по идеологическому принципу (против всех, сочувствующих революционным идеям), так и по национальному. Власти стремились выдавить из Финляндии всех «понаехавших» в период пребывания в составе Российской империи русских и представителей других народов. Здесь параллели с майданной Украиной очевидны.

Финляндия в роли антироссийского плацдарма

Победа над красными внутри страны не была единственной целью руководства независимой Финляндии. Со второй половины января 1918 года началось проникновение финских отрядов на территорию собственно Советской России в направлении на Ухту и Кемь. Финляндия добивалась присоединения Восточной Карелии, части Мурманской железной дороги и всего Кольского полуострова (примерно как ряд активистов майданной Украины предъявлял претензии на Кубань и Ростовскую область).

«План Валлениуса», утвержденный Маннергеймом, предусматривал не только захват Карелии и Кольского полуострова, но и превращение Петрограда и его городов-спутников (Гатчина, Царское Село, Петергоф, Ораниенбаум) в территорию «вольного города» со статусом, наподобие того, что по итогам Версальского мира получит Данциг.

15 мая правительство Финляндии официально объявило войну РСФСР. В Ухте была начата организация «Беломорской Карелии», независимой от России и ориентированной на вхождение в состав Финляндии. В некоторых документах новообразованное «государство» именуется Архангельской Карелией, фиксируя претензии и на Архангельск с прилегающими территориями.

22 мая 1918 года на заседании финского Сейма депутат Рафаэль Вольдемар Эрих (будущий премьер-министр) заявил: «Финляндией будет предъявлен иск России за убытки, причиненные войной. Размер этих убытков может быть покрыт только присоединением к Финляндии Восточной Карелии и Мурманского побережья» (еще одна параллель с украинскими мечтами о репарациях от России).

В июле 1920 года Красная армия выбила финнов с большей части Восточной Карелии. 14 октября 1920 года в Эстонии был подписан Тартуский мирный договор между Советской Россией и Финляндией. Договор установил государственную границу между странами, причем на севере Советской Россией Финляндии был передан Печенгский край и часть полуострова Рыбачий (так называемый Печенгский коридор). Часть приграничных территорий, примыкавших к Баренцеву морю, Ладожскому озеру и Финскому заливу, были объявлены демилитаризованной зоной.

Заключение мирного договора не помешало финнам снова вторгнуться в Восточную Карелию. 6 ноября 1921 года начинается наступление, в ходе которого финны продвигаются до линии Кестеньга – Суомусалами – Ругозеро – Паданы – Поросозеро. Только к середине февраля 1922 года Восточная Карелия были полностью освобождена от финских войск.

Финляндия и позже проводила в отношении Советского Союза враждебную политику. В 1932 году были заключены секретные договоры с прибалтийскими государствами и Польшей о совместных действиях против Советского Союза, если одна из стран-подписантов будет вовлечена в конфликт с СССР.

27 февраля 1935 года в беседе с посланником Финляндии в СССР А.С. Ирьё-Коскиненом нарком иностранных дел Максим Литвинов указал: «Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии» (примерно то же можно сказать об антироссийской пропаганде киевского режима в 2014–2021 годах).

В СССР к 1939 году проживало много финнов (и представителей других национальностей), бежавших из Финляндии от националистического правого террора. Тут тоже напрашиваются параллели с более чем миллионом украинцев, уехавших с Украины от политических преследований майданного режима.

Накануне СВО

7-12 августа 1939 года на Карельском перешейке Финляндия провела крупные военные учения, на которых отрабатывалось отражение нападения со стороны СССР. Были приглашены все военные атташе, кроме советского. Это показало, что нейтралитет Финляндии продержится до появления на горизонте первого подходящего союзника.

Вскоре опыт кампании вермахта в Польше продемонстрировал, что в условиях возросшей мобильности войск внезапный удар может сопровождаться продвижением на десятки километров. Это делало угрозу для Ленинграда (расположенного всего в 32 км от границы) слишком опасной.

В октябре 1939 года финская делегация была приглашена в Москву для переговоров. В ходе встреч глава финской делегации Юхо Кусти Паасикиви спрашивает у Сталина: «Кто собирается нападать на Россию?». Тот отвечает: «Германия или Англия». И продолжает: «Я прекрасно понимаю, что вам в Финляндии хочется сохранить нейтралитет. Но могу вас заверить, что это невозможно. Великие державы просто не позволят этого».

Нам с нашим послезнанием о 22 июня 1941 года кажется, что будущий противник СССР был предопределен. Однако не все так просто. Война с Германией, в которую вступили Великобритания и Франция, не зря получила название «странной». Когда вермахт громил Польшу, на Западном фронте 85 французским дивизиям противостояли 23 немецкие второразрядные, плохо вооруженные и плохо обученные дивизии. Но союзники не пошевелили и пальцем.

При этом в сентябре 1939 года советские торговые суда были арестованы в британских портах. Франция наложила арест на закупленное Советским Союзом оборудование и заморозила советские активы в своих банках. Английские корабли также начинают патрулировать Баренцево море.

То есть Варшава еще обороняется, но союзники не готовы воевать с Германией, однако начинают приготовления против Советского Союза. Сегодня мы помним речь Черчилля, произнесенную им 22 июня 1941 года. Но это было уже после Дюнкерка и воздушной битвы за Англию, после потери Греции и Крита. А пока премьер Британии – Невилл Чемберлен, архитектор политики умиротворения Гитлера. И в его политических интересах спустить войну против Германии на тормозах и найти для Британской империи и Третьего рейха общего противника. И таким идеальным противником мог бы быть Советский Союз.

В Кремле учитывали риск такого развития событий и стремились как можно дольше оттягивать переход противостояния СССР с коллективным Западом в открытую фазу. Задачу отдалить от советских границ вероятные плацдармы развертывания вражеских сил нельзя было откладывать. В Прибалтике с 28 сентября по 10 октября 1939 года СССР заключил договоры о взаимопомощи со всеми тремя республиками. Москва получила право создать на их территории свои военные базы. Такое же предложение 5 октября было сделано Финляндии. Но финское правительство ответило, что такой договор противоречил бы занятой Финляндией позиции абсолютного нейтралитета.

На переговорах в Москве советская сторона предложила финнам 5500 квадратных километров в Карелии (на которую так зарились финны в 1918–1919 годах) в обмен на 2700 кв. км территории на Карельском перешейке возле Ленинграда и предоставления в аренду на 30 лет участка для строительства советской военно-морской базы на юго-западе Финляндии, на полуострове Ханко у северного фаса входа в Финский залив.

Финляндия попыталась уйти под покровительство Германии. Но той в то время был все еще нужен мир с СССР, и Герман Геринг дал понять министру иностранных дел Финляндии Эркко, что требования о военных базах надо бы принять и на помощь Германии надеяться не стоит. Но финское правительство проявило неуступчивость, даже когда Сталин предложил вместо полуострова Ханко арендовать у Финляндии какие-нибудь прибрежные острова (что до начала переговоров в Хельсинки считали приемлемым).

Зимняя СВО 1939–1940 годов

29 ноября 1939 года советское правительство отзывает из Финляндии своих хозяйственных и дипломатических представителей, а 30 ноября советские войска переходят границу Финляндии. Война при этом не объявляется. А в освобожденном 70-й стрелковой дивизией поселке Териоки объявляется о провозглашении Финляндской Демократической Республики и создании временного правительства Отто Куусинена.

Если в 2022 году народная милиция ЛНР/ДНР и российские войска столкнулись с мощными бетонными укрепрайонами в Донбассе, то в 1939 году советские войска, наступая на Карельском перешейке, уперлись в линию Маннергейма, состоящую из мощных бетонных укреплений, преодолеть которые с ходу не удалось.

Как и после начала СВО, в 1939 году в Великобритании и Франции началась оголтелая антисоветская пропаганда. А в Финляндию хлынул поток военной техники и снаряжения с Запада.

Основными поставщиками вооружений выступили Лондон и Париж. Кроме них участие в снабжении Финляндии приняли Швеция, Норвегия, Дания, Италия, Венгрия и Южно-Африканский Союз (доминион Великобритании). В разных источниках цифры разнятся, но примерно Финляндия получила 374 самолета, около тысячи орудий, противотанковые ружья, пулеметы, стрелковое оружие, снаряды, патроны и гранаты.

Из Швеции в Финляндию прибыло 8 тыс. добровольцев, из Норвегии – 800. В Дании началось формирование добровольческого корпуса «Финляндия» (в составе около 1000 человек), но добровольцы слишком поздно прибыли на фронт.

После прорыва линии Маннергейма в феврале 1940 года Москва сразу же стала предлагать финнам мирные переговоры. Москва готова была ограничиться нейтрализацией Финляндии (ну и исправлением границы, о котором говорилось на предыдущих переговорах). Вполне явная параллель с переговорами в Стамбуле.

Запад поступает с Финляндией так же, как в 2022 году поступит с Украиной, призывая продолжать сражаться: 1 марта Великобритания и Франция информируют финнов о том, что 150 тыс. французских, польских и британских солдат уже готовы к отправке. Финляндию настоятельно уговаривают принять военную помощь.

Когда 5 марта между СССР и Финляндией начинаются мирные переговоры, союзники (Англия и Франция) продолжают настаивать, чтобы Швеция и Норвегия дали разрешение на транзит войск через свою территорию, но получили отказ. В Стокгольме даже заявили, что если такая попытка будет предпринята, железные и автомобильные дороги окажутся в непригодном для движения состоянии.

12 марта Чемберлен и Даладье делают новое публичное заявление: «Мы ждем от Финляндии обращения. Как только нам станет известно, что наша позиция согласуется с просьбой и желанием финского правительства, мы пошлем войска». Но финны не повелись на посулы, и в тот же день советский вариант мирного соглашения получает одобрение финского парламента (145 голосов – за, три – против). Премьер-министр Рюти подписал Московский договор. В ночь на 13 марта он вступил в силу.

Мечты Запада о прямом участии в конфликте

Как и в текущем конфликте, Запад тоже активно готовился к прямому военному столкновению с Россией. 5 января 1940 года французская газета «Эвр» писала: «Иностранная помощь, оказываемая Финляндии, сорганизовалась. Послы Англии и Италии покинули Москву на неопределенное время. По данным российского историка Даниила Проэктора, солдатам на линии Мажино вдалбливали, что главный враг Франции – не гитлеровская Германия, а Советский Союз.

19 января (еще до прорыва линии Маннергейма) французский премьер Даладье поручает начальнику генштаба Гамелену, командующему авиацией Вюильмену и главкому ВМС адмиралу Дарлану разработать план вторжения в СССР с целью захвата месторождений нефти. Рассмотрев три варианта – перехват танкеров, военное вторжение на Кавказ и организацию мусульманско-сепаратистских восстаний на Кавказе, военные выбрали бомбардировки ключевых производственных центров с воздуха. Согласно отчету, предоставленному генералом Гамеленом французскому премьер-министру 22 февраля 1940 года, недостаток топлива парализует вооруженные силы СССР, а также его сельское хозяйство, с возможностью последующего широкомасштабного голода или даже крушения государства. В 2022 году на Западе тоже мечтали о том, что «экономика России будет разорвана в клочья».

Параллельно разрабатывался план захвата Северной Норвегии и Швеции и ввод войск в Финляндию для противостояния советскому вторжению, а также для взятия под контроль шведских месторождений железной руды (операция R4). Кроме того, планировались действия флота в Балтийском море (операция «Катерина»).

И даже после прекращения советско-финского конфликта высшее командование союзных армий работало над планами наземных операций в Скандинавии. До 100 тыс. британских и 50 тыс. французских солдат при щедрой поддержке с воздуха и моря могли участвовать в операции в Норвегии, 10–15 тыс. солдат должны были выдвинуться в Финляндию. Союзники рассчитывали, что захват Норвегии позволит им контролировать поставку железной руды в Германию, что сделает Гитлера более сговорчивым. А у англо-французских войск появится плацдарм для атаки на СССР. Это позволит организовать большой поход на Москву, завершив «Странную войну» и превратив Германию в управляемого младшего партнера.

Так же как сегодня Лондон мечтает не мытьем, так катаньем вовлечь новую администрацию США в продолжение поддержки Украины и противостояние с Россией, в котором Лондон окажется выгодоприобретателем.

Впрочем, Норвегия вскоре отошла на второй план. Германия начала масштабное наступление против Франции. Лондону и Парижу пришлось расстаться с мечтами о походе на восток и сосредоточиться на борьбе за собственное выживание. А СССР начал готовиться к куда более крупному и судьбоносному конфликту – противостоянию с фашистской Германией.