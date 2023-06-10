Двойной удар Красной армии отрезвил Финляндию и заставил ее воевать против немцев

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10 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Стратегический товар усилит притяжение соседей к России

Производство и экспорт зерна становятся стратегическим преимуществом России Александр Гальперин/РИА Новости
Особый, чрезвычайный продовольственный фонд предложила создать Россия для всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Зачем производителям продовольствия – и особенно зерна – пяти стран союза необходима эта мера, как она поможет экспансии российского сельского хозяйства и почему это имеет значение для всего мирового рынка зерна? Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа

Julia Nikhinson/Sipa USA/Reuters
Шеф ФБР Кристофер Рэй сопротивлялся, но его все-таки заставили передать в Конгресс США документ, якобы доказывающий, что Джо Байден получил взятку в 5 млн долларов. Сутки спустя были выдвинуты обвинения, но не против Байдена, а против Дональда Трампа, который хранил в своем сортире секретные документы. Теперь посадят обоих? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Двойной удар Красной армии отрезвил Финляндию и заставил ее воевать против немцев

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев. Подробности...

Как размывается цивилизация вокруг России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого. Подробности...
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Военный союз России и Китая: миф или нет

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Двойной удар Красной армии отрезвил Финляндию и заставил ее воевать против немцев

    Тимур Шерзад
    журналист
    10 июня 2023, 12:15

    Сегодня Финляндия забыла старые уроки, открыв двери для военной инфраструктуры НАТО. Возможно, это когда-нибудь приведет к тому, что финны вновь испытают на себе горечь вооруженного конфликта, которого страна не знала уже почти 80 лет.

    Финляндия и СССР смотрели друг на друга через прицел с самого начала своего существования. В гражданскую войну большевистская Москва активно влияла на противостояние красных и белых финнов. Получалось неплохо, но все перевернуло прямое вмешательство германских военных. Финляндия красной не стала.

    Сразу после гражданской на финляндско-советской границе было неспокойно. Все еще помнили два вторжения финнов на территорию Советской России. В СССР понимали, что хотя Финляндия и маленькая, но с радостью воспользуется любым внешнеполитическим шансом, чтобы откусить кусочек советской территории.

    К концу 1930-х Советский Союз достаточно окреп, чтобы решать проблемы своей безопасности. Финляндия была особенно ярким бельмом. Ленинград, второй город страны, находился в каких-то десятках километров от границы. С этим надо было что-то делать.

    Зимняя война, длившаяся с ноября 1939-го по март 1941-го, вскрыла множество проблем в молодой и стремительно растущей Красной армии. Но даже неопытная и страдающая от ряда структурных перекосов РККА, пусть и не без проблем, но в итоге прорвала линию Маннергейма и взяла Выборг.

    Фото: Коновалов Георгий/ТАСС

    Весной 1940-го финны были вынуждены с этим смириться. Но при первой же возможности заключили союз с Гитлером, предоставив ему свою территорию для ударов по Советскому Союзу. Они последовали сразу же, в июне 1941 года. Москва распорядилась нанести ответные удары, после чего Финляндия вступила во вторую войну с Советским Союзом.

    Сами финны называют этот конфликт «войной-продолжением», как бы намекая, что они лишь пришли забирать свои территории у напавших на них русских. Это было не так – в реальности финские войска дошли аж до Вологодской области. При этом в самой Финляндии было немало сторонников идеи дойти до Урала, наложив лапу на советские районы, где имелось финно-угорское население. Словом, они взяли бы все, что позволили им немцы.

    Сложные условия

    Но размеры, население и боевая ценность Финляндии не соответствовали ее амбициям. Средний финн был хорошим солдатом для сражений в северных регионах, но по вооружению страна почти полностью зависела от немцев. Те, естественно, не спешили раздавать финнам «Тигры» и «Пантеры». Вместо этого Финляндия получала, например, штурмовые орудия на базе средних танков Pz-III. Это была хорошая «лошадка войны», позволявшая добиваться результатов, но качественно финны все равно уступали Красной армии.

    Финская сторона компенсировала эти недостатки умелым использованием сложностей театра военных действий. Карельская природа с ее твердыми грунтами, каменистым рельефом, лесами и болотами, хорошо подходила для обороны. Поэтому финны усиливали старые укрепления и возводили новые, создавали одну полосу обороны за другой, обучали войска и пристреливали сектора. Словом, делали все, чтобы нанести Красной армии неприемлемые потери при наступлении и удержать за собой Выборг и Петрозаводск.


    После окончательного прорыва блокады Ленинграда в 1944 году и последующего отхода от стен города группы армий «Север» для Красной армии открылись возможности для удара по Финляндии. Ставка хотела треснуть финнов так крепко, чтобы вышибить их из войны.

    В памяти еще были свежи первоначальные неудачи Зимней войны, поэтому к планированию операций подходили очень тщательно. Большое внимание уделялось не только стратегии, но и тактике – все цели, которые можно было разведать, были разведаны. Артиллерия должна была четко знать, куда стреляет, а не лупить наугад куда-то в лес или по квадрату с болотом. А места в тылу, куда не получалось дотянуться, тщательно фотографировались с воздуха. Это помогло определить самые слабые участки и впоследствии наносить удары именно туда.

    Большое значение русские придавали маскировке. Все передвижения войск осуществлялись строго по ночам. Ленинградский и Карельский фронты, получив подкрепление Ставки, имели для наступления десять тысяч орудий – в три раза больше, чем у противника. Калибры тоже были потяжелее. Вся эта артиллерия концентрировалась для ударов, но позиции занимались скрытно. Запрещалась даже пристрелка – батареям предписывалось пользоваться таблицами для стрельбы.

    Конечно, сосредоточение сил для удара было нельзя полностью скрыть. Но тут помогали демонстративные действия на других направлениях – например, на Петсамском. Враг понимал, что напротив него идет какая-то движуха. Но будет главный удар именно тут или нет, финны не знали. И им оставалось только догадываться.

    Боксерская «двойка»

    Вскоре этим гаданиям был положен конец. 9 июня началась мощная артподготовка и авианалеты. Артиллеристы и летчики работали по разведанным целям, размягчая оборону противника для удара.

    Этот удар последовал на следующий же день. Бил Ленинградский фронт. Карельский, располагавший куда меньшими силами, ждал, пока финны бросят на Выборгское направление свои резервы.

    Красная армия очень прилично натренировалась на немцах. Финнов она громила пусть и не играючи, но очень и очень уверенно. 20 июня уже был взят Выборг. Ленинградский фронт давил дальше, грозя противнику куда худшими последствиями. Этого было достаточно для, чтобы финны начали перебрасывать все резервы с целью прикрыть дорогу на Хельсинки.

    Тогда под Выборгом русские перешли к обороне. Зато 21 июня в движение пришел Карельский фронт. Основной целью был Петрозаводск, который также был освобожден в рекордные, по меркам Зимней войны, сроки – 28 июня.

    Оба удара впечатлили финнов. Два крупных города были потеряны менее чем за двадцать дней. Ни о каких неприемлемых потерях и истощении Красной армии речь уже не шла. В Хельсинки были вынуждены принять советские предложения о мире – помимо признания территориальных реалий и репараций, они включали в себя и обязательства открыть боевые действия против Германии.

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