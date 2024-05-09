Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины
Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины Сергея Рудя
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины.
Причины увольнения в указе не приводятся, передает ТАСС.
Это не единственное кадровое изменение в силовых структурах Украины за последние дни.
Ранее, 9 мая, Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ, назначив на этот пост Александра Трепака вместо Сергея Лупанчука.
Также новым командующим Силами поддержки ВСУ стал Дмитрий Герега.
Причины перестановок в руководстве украинских силовых ведомств пока не комментируются официальными лицами.