Большую часть Бундесвера решили передать под командование НАТО

Минобороны Германии объявило о переводе большей части немецких военных под командование НАТО в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

«Безопасность наших союзников – это наша безопасность. Поэтому к следующему году большая часть военных Бундесвера будет передана под командование НАТО, и примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности», – сказал Писториус, выступая с программной речью в Университете Джонса Хопкинса в США, передает ТАСС.



Министр подчеркнул, что Германия уделяет особое внимание защите своих союзников на восточном фланге НАТО и направляет значительные ресурсы на обеспечение безопасности в регионе. В частности, Германия разместила в Литве на постоянной основе бригаду своих вооруженных сил.

«Вместе с нашими союзниками мы посылаем четкий сигнал (президенту России Владимиру) Путину: если какой-нибудь российский солдат ступит на территорию союзников, мы будем защищать каждый ее дюйм», – заявил глава Минобороны ФРГ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что порядка 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации.