Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Большую часть Бундесвера решили передать под командование НАТО
Минобороны Германии объявило о переводе большей части немецких военных под командование НАТО в 2025 году
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что к следующему году большая часть военнослужащих Бундесвера будет передана под командование НАТО, при этом около 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности.
«Безопасность наших союзников – это наша безопасность. Поэтому к следующему году большая часть военных Бундесвера будет передана под командование НАТО, и примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности», – сказал Писториус, выступая с программной речью в Университете Джонса Хопкинса в США, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что Германия уделяет особое внимание защите своих союзников на восточном фланге НАТО и направляет значительные ресурсы на обеспечение безопасности в регионе. В частности, Германия разместила в Литве на постоянной основе бригаду своих вооруженных сил.
«Вместе с нашими союзниками мы посылаем четкий сигнал (президенту России Владимиру) Путину: если какой-нибудь российский солдат ступит на территорию союзников, мы будем защищать каждый ее дюйм», – заявил глава Минобороны ФРГ.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что порядка 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации.