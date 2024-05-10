Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР: один человек погиб, двое ранены
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР).
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения, передает ТАСС.
Повреждения получили 24 жилых дома и 10 автомобилей.
Отмечается, что всего было выпущено 64 различных боеприпасов.