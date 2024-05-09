Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая к миру на Украине и укреплению связей с ЕС

Tекст: Денис Тельманов

«Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путем с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира», – сказал Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.



В ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Си Цзиньпин также подчеркнул важность Евросоюза для Китая.

«Китай ценит свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с ЕС и считает его важным полюсом многополярного мира, а также ключевым партнером КНР на пути к китайской модернизации», – отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин выразил благодарность Венгрии за ее роль в развитии отношений между Китаем и Европой и сообщил о планах по усилению диалога и обмена опытом между правительствами, законодательными органами и политическими партиями двух стран.

Визит Си Цзиньпина в Венгрию является частью его рабочей поездки по Европе, в рамках которой он также посетил Францию и Сербию.