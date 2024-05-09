  • Новость часаВ Москве прогремел салют в честь Дня Победы
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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью
    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    В Армении запустили процедуру импичмента Пашиняна
    Захарова отреагировала на слова Туска о солдатах НАТО на Украине
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    9 мая 2024, 22:20 • Новости дня

    Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая к миру на Украине и укреплению связей с ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Венгрию заявил о намерении Китая продолжать содействовать скорейшему достижению мира на Украине.

    «Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путем с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира», – сказал Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    В ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Си Цзиньпин также подчеркнул важность Евросоюза для Китая.

    «Китай ценит свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с ЕС и считает его важным полюсом многополярного мира, а также ключевым партнером КНР на пути к китайской модернизации», – отметил председатель КНР.

    Си Цзиньпин выразил благодарность Венгрии за ее роль в развитии отношений между Китаем и Европой и сообщил о планах по усилению диалога и обмена опытом между правительствами, законодательными органами и политическими партиями двух стран.

    Визит Си Цзиньпина в Венгрию является частью его рабочей поездки по Европе, в рамках которой он также посетил Францию и Сербию.

    9 мая 2024, 16:03 • Новости дня
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России.

    В базе МВД при введении запроса с именами этих политиков выводится надпись: «По вашему запросу нет информации». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее МВД России объявляло в розыск Зеленского, Порошенко и нескольких других функционеров киевского режима.

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    9 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Британский эксперт Меркурис: Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Подразделение, эксплуатирующее танки Abrams, – 47-я механизированная бригада ВСУ – публично выступила против поручения США об отводе этих машин с фронта, сказал Меркурис на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поручение решили дать, поскольку эти танки оказались «слишком уязвимы» для российских атак.

    Если бы 47-я бригада согласилась убрать с передовой танки, она осталась бы без танков. Но из-за этого решения в последние несколько дней появилось множество фото с подбитыми американскими танками. Также есть много фото уничтоженных БМП Bradley, заключил Меркурис.

    В последний раз Минобороны России сообщало об уничтожении американского Abrams 7 мая.

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    9 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом

    Гончаренко: Глава Европарламента Метсола выступила в Раде перед пустым залом

    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Европарламента Роберта Метсола, прибывшая в Киев в четверг, выступала в Верховной раде перед пустым залом, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    На момент выступления Метсолы в зале практически не осталось депутатов – «не дотерпели», сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Европарламента назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы.

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    9 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    @ Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подобные Владимиру Зеленскому люди потеряли связь со своими семьей, культурой и народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что считает его «выродком во всех смыслах этого слова».

    Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

    Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

    Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.

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    9 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ пытаются сбежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются уйти со своих позиций в Красногоровке, сообщил источник в силовых структурах Донецкой народной республики в четверг.

    ВСУ в Красногоровке не выдерживают натиска, пытаются сбежать с позиций и выти из города, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что все пути подхода к населенному пункту находятся под полным огневым контролем ВС России.

    Напомним, российские военные в начале мая взяли под контроль огнеупорный завод в Красногоровке, который был крупнейшим укрепрайоном ВСУ.

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    9 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине

    Mundo: На Украине построили сеть скрытых заводов

    В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине существует сеть скрытых заводов, возведенных по инициативе министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, пишет испанская газета Mundo.

    По данным Mundo, часть этих объектов размещена под землей, еще часть замаскирована, передает РИА «Новости». Расположение этих предприятий держится в строгом секрете, пишет издание.

    Газета со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности также отмечает, что с 2023 года на Украине троекратно выросли объемы производства.

    Ранее госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм.

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    9 мая 2024, 10:47 • Новости дня
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По кабельному телевидению в Одесской области Украины показали парад Победы в Москве, сообщило украинское издание «Страна».

    СМИ считает, что телевидение «было взломано хакерами», передает РИА «Новости».

    На видео из местных пабликов видно, что на телевизоре транслируются кадры парада.

    На Украине вещание российских телеканалов запрещено с 2014 года. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.

    Российские хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина. 

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    9 мая 2024, 17:16 • Новости дня
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского 9 мая вызвало шквал критики в социальных сетях.

    Пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание, что Зеленский в своем обращении 9 мая не сказал о роли СССР в победе над фашизмом, но отметил важность «единения» стран Европы, передает РИА «Новости».

    «Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе», – написал один из комментаторов.

    Еще один читатель призвал Зеленского перестать «пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну», а другой обвинил украинского лидера в том, что тот «продолжает лгать и разжигать конфликт».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы.

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    9 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

    В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар

    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, подавлено около шести беспилотников, но несколько из них упали на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

    7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.

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    9 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине

    Туск: На Украине присутствуют солдаты НАТО

    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
    @ Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс всеми возможными способами помогает Украине, на ее территории «есть немного войск» НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, на территории Украины находится некоторое количество солдат НАТО, наблюдателей, инженеров, передает РИА «Новости».

    При этом польский премьер не уточнил, солдаты каких стран присутствуют на украинской территории и в каком количестве.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о возможности отправки войск Запада на Украину можно расценивать как эскалацию.

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    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

    Коментарии (2)
    9 мая 2024, 09:03 • Новости дня
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал быть готовыми к тому, что конфликт на Украине затянется, сообщает Tagesschau.

    Он отметил, что все должны быть готовы к тому, что ситуация «продлится дольше, чем нам бы хотелось», передает РИА «Новости».

    Также Шольц призвал страны ЕС поставить Киеву больше систем ПВО Patriot.

    Ранее Шольц сообщал, что НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot.

    Коментарии (12)
    9 мая 2024, 03:30 • Новости дня
    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»

    Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт

    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине дала России обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.

    Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».

    По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».

    Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.

    Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.

    Коментарии (5)
    9 мая 2024, 07:30 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек

    В результате атаки вооруженных сил Украины 11-летняя девочка получила осколочные ранения в Белгородской области

    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали Белгород и Белгородский район, в результате воздушной атаки есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, пострадали семеро взрослых и один ребенок – девочка 11 лет, которая получила осколочные ранения левой стопы. С осколочными ранениями госпитализированы еще четверо, три человека получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

    В Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах и частный жилой дом. Кроме того, повреждения получили 37 транспортных средств. Еще четыре частных жилых домовладения и три машины повреждены в поселке Дубовое.

    Напомним, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

    Коментарии (5)
    9 мая 2024, 11:42 • Новости дня
    Российские хакеры поздравили украинских школьников и студентов с Днем Победы
    Российские хакеры поздравили украинских школьников и студентов с Днем Победы
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День Победы российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали более сотни сайтов украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с праздником и цитату президента России Владимира Путина о братстве народов России и Украины.

    «Сегодня мы, российские хакеры, от всей души поздравляем украинских школьников и студентов с Днем Победы!» – заявил один из участников хакерской группы, передает РИА «Новости».

    По словам хакеров, их целью было не только поздравить украинскую молодежь с праздником, но и напомнить о единой истории и общей победе над нацизмом. На взломанных сайтах разместили фотоколлаж с цитатой Путина: «Мы всегда считали украинский народ братским … И то, что происходит сейчас – это трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».

    Помимо поздравления, хакеры также призвали украинских военных, не желающих воевать за киевский режим, выйти на связь с российскими войсками по радиочастоте 149.200 с позывным «Волга».

    Ранее на украинском кабельном телевидении показали парад Победы в Москве.

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