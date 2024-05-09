Самолет «Руслайна» совершил вынужденную посадку из-за проблем с шасси

Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи

Tекст: Алексей Дегтярев

«Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим. И, уверен, результат будет», – цитирует президента ТАСС.

Сама встреча с командирами прошла еще 7 мая, после инаугурации. Кадры со встречи опубликовали 9 мая.

Он подчеркнул, что российские ученые, конструкторы, инженеры работают над тем, чтобы ВС России смогли опередить противника.

«Повторяю еще раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», – сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия получает на международном рынке разработки двойного и гражданского назначения, которые могут быть использованы для ведения боевых действий.

«Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения», – пояснил президент.