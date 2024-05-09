Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Самолет «Руслайна» совершил вынужденную посадку из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», выполнявший рейс из Котласа в Жуковский, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси.
На борту находилось 37 пассажиров и члены экипажа, никто не пострадал, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стала неисправность передней стойки шасси, которая не убиралась после взлета. Посадка прошла в штатном режиме.
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности эксплуатации воздушного судна и прав пассажиров.
Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте проводит проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта).