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Попытки отменить День Победы окончатся для Запада актом о капитуляции

День Победы состоялся вопреки желанию Запада Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl/Reuters
Ряд западных стран попытались во вторник сорвать празднование Дня Победы. Так, российскому послу в Варшаве не дали возложить цветы к мемориалу. Молдавия штрафовала за георгиевские ленточки участников «Бессмертного полка». В Австрии осквернили советское захоронение. Однако лидером в гонке русофобии стал президент Украины Владимир Зеленский, который отменил День Победы в стране. Чем для Запада могут обернуться эти провокации? Подробности...
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    День Победы состоялся вопреки желанию Запада
    		  
    9 мая 2023, 20:15
    Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl/Reuters
    Текст: Олег Исайченко

    Ряд западных стран попытались во вторник сорвать празднование Дня Победы. Так, российскому послу в Варшаве не дали возложить цветы к мемориалу. Молдавия штрафовала за георгиевские ленточки участников «Бессмертного полка». В Австрии осквернили советское захоронение. Однако лидером в гонке русофобии стал президент Украины Владимир Зеленский, который отменил День Победы в стране. Чем для Запада могут обернуться эти провокации?

    В Польше агрессивная толпа обступила российского посла Сергея Андреева, когда тот попытался возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленточку, закрепленную на пиджаке. В результате возложить венок посол так и не смог, поляки и местная полиция вынудили его покинуть территорию.

    Сам Андреев назвал происходящее «безобразием» и нарушением общественного порядка. Он также сообщил, что «четкая установка» была очевидна. Глава дипмиссии добавил, что День Победы всегда будет оставаться праздником. «Это наша победа, и победа всегда будет за нами», – подчеркнул он.

    На этом неприятные инциденты не закончились. Вскоре на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве появились вульгарные надписи. Как сообщает РИА «Новости», несмотря на многочисленных полицейских, никто так и не попытался привести кладбище в порядок.

    Еще один приступ русофобии случился в Молдавии, где власти штрафовали тех, кто отмечает День Победы с георгиевской ленточкой. Вместе с тем, бывший президент Молдавии Игорь Додон лично поучаствовал в марше «Бессмертного полка», проходившим в Кишиневе. На нем, как и на многих присутствующих, лента была.

    Вопреки всем запретам властей и грозящему штрафу в размере 500 долларов, в торжественном шествии приняли участие порядка 50 тыс. человек, пишет РИА «Новости». Длина маршрута составила 640 метров. Позднее в Кишиневе было развернуто огромное полотно с копией Знамени Победы.

    В Латвии власти пошли еще дальше. В Даугавпилсе местная полиция заставила инвалида-колясочника снять ветровку с надписью «Россия». Кроме того, шесть человек были задержаны в Латвии за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных советских памятников. В полиции сообщили, что возбуждены девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело. Среди задержанных есть те, кто демонстрировал запрещенные в Латвии символы, в том числе буквы Z и V.

    День победы был омрачен и в Австрии, где вандалы осквернили советское воинское захоронение в городе Эбензее (земля Нижняя Австрия). В сообщении, опубликованном диппредставительством России в Telegram, говорится, что о случившемся проинформируют местную полицию. Власти Норвегии и вовсе отказали российским дипломатам в посещении мемориала советским воинам на острове Надежды.

    Однако лидером в этой гонке русофобии и переписывания истории стал президент Украины Владимир Зеленский, который накануне отменил День Победы в стране. Согласно указу, который был подписан им накануне, 9 мая теперь будет отмечаться «День Европы». Сам же День победы предлагается переименовать и перенести на 8 мая. Соответствующий проект закона направлен в Раду. Специфический украинский праздник носит название «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Именно эта дата станет в стране нерабочим праздничным днем.

    В экспертном сообществе отмечают: подчиняющиеся НАТО страны делают все возможное, чтобы полностью отказаться от исторической памяти и переписать историю. Однако сделать этого не получится, поскольку в России чтят и помнят подвиг тех, кто противостоял гитлеровской Германии. И это проявляется в первую очередь в праздничных мероприятиях, которые прошли в Москве и по всей стране.

    На Украине пытаются переформатировать память целого народа,

    а европейцы в массе своей являются потомками коллаборационистов. Да, не идейных, вынужденных и пассивных, но коллаборационистов. Так дела обстоят во Франции, Чехии, Норвегии, Бельгии и Голландии. Я уже не говорю про прямые страны-союзницы Гитлера вроде Румынии или Финляндии», – отметил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    Было бы наивно ожидать, что европейцы будут разделять наш взгляд на события Второй мировой войны, добавил он. «Экстремальный случай – это Прибалтика и Польша. Если брать остальную Европу, то они своего прошлого немного стыдятся. Мы и сербы для них – как кость в горле», – заметил собеседник.

    Отдельно политолог отметил случай, произошедший с российским послом в Варшаве. «Ничего удивительного с учетом того, что с послом сделали в прошлом году», – отреагировал политолог. Напомним, в 2022 году дипломата облили красной жидкостью. «Что касается Кишинева, в Молдавии еще не опустились до уровня Прибалтики. Вместе с тем, власти дали провести акцию, но не более того. Это не означает, что они разделяют нашу память о ВОВ и Второй мировой войне», – добавил Трухачев.

    «Россия же 9 мая продемонстрировала, что ничего не боится, ее невозможно запугать или увести с выбранного пути. В частности, это отразилось в проведении военного парада в Москве», – добавила режиссер-документалист Олеся Шигина, член федерального совета Комитета семей воинов Отечества.

    «У бойцов на фронте сформируется четкое понимание, что страна собрана и намерена идти до конца. И что немаловажно, их поддерживает не только народ, но и лично президент, что видно по речи главы государства. Его слова были сдержанны и выверены. Без лишнего пафоса он дал понять западной общественности: Россия продолжит освобождать земли от натовских войск и украинского нацизма», – продолжила собеседница.

    «В речи четко читалось, что нынешняя спецоперация стоит в одном ряду со священными битвами и победами прошлого. И подтверждение этой позиции президента я нахожу в словах самих участников СВО. Мне неоднократно доводилось бывать в зоне боевых действий. Почти каждый солдат вспоминает о подвиге наших дедов и прадедов», – подчеркнула режиссер.

    «Важно, что президент вновь акцентировал внимание на том, что для России нет вражеских народов, даже если речь идет о недружественных государствах.

    Если посмотреть на Украину, у нее был шанс жить спокойной жизнью. Но киевские власти отказались от своей истории, дедов и прадедов, от советского наследия.

    И сделали это в угоду западным странам – Украина сама впустила на свою территорию иностранных ставленников», – заметила эксперт.

    «Еще один очень важный момент парада – это приезд лидеров стран СНГ. Да, нам не всегда и не во всем удается достичь единой позиции. Но сам факт визита говорит о том, что западным странам не удалось и не удастся разобщить постсоветское пространство. Это большая победа президента России», – считает Шигина.

    Схожего мнения придерживается и Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «День Победы остается священным и самым главным праздником нашего народа. О его ценности говорил в своей речи на параде Владимир Путин. Так, президент указал на преемственность времен и эпох: сегодня, как и в 1941 году, Россия противостоит нацизму, силам зла, коллективному Западу, который опять пытается распространить господство на весь мир», – пояснил он.

    «Сейчас Зеленский пытается переписать, а затем и вовсе забыть историю. Пусть потренируется ставить свою подпись, потому что следующим документом станет акт о капитуляции. Это вопрос времени»,

    – заявил сенатор.

    Что касается вандалов, которые оскверняют советские воинские захоронения, то они расплатятся за это дважды, считает собеседник. «Будет суд – при жизни, и после нее», – заметил он. При этом, как вспоминает Долгов, в Австрии люди старшего поколения помнят и войну, и послевоенные годы, поэтому они и их дети зачастую с трепетом относятся к памяти советских солдат.

    «Я видел, как 9 мая они приносят цветы, ухаживают за могилами. Уверен, большинство австрийцев, как и большинство рядовых граждан других европейских стран настроены по-прежнему именно так. К сожалению, есть политиканы, которые пытаются навязать политику отрицания праздника, переписать историю, вымарать героические страницы. Им не удастся это сделать, мы не позволим», – акцентировал парламентарий.

    Долгов выразил уверенность, что «очень скоро все, кому сегодня не дают праздновать Великую Победу над нацизмом, получат возможность делать это свободно». По мнению сенатора, в этих странах праздник вновь станет государственным. «Ситуация изменится после того, как мы победим», – заключил он.
     
     
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