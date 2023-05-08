В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин Зеленский установил 9 мая День Европы 8 мая 2023, 10:40 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая День Европы. В своем указе он отметил «европейскую идентичность украинского народа». В связи с этим День Европы будет отмечаться Украиной совместно со странами Евросоюза, передает РИА «Новости». Отмечается, что решение принято с целью укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения безопасности и мира на континенте. Между тем 8 мая Зеленский постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. С 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения, как и во всей Европе. День Победы 9 мая также остался праздничным, однако на официальном уровне основные мероприятия проводятся 8 мая. Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости». Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск. Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр. Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ. В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева

Фото: wikipedia.org

Текст: Ольга Иванова

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины». Буданов прокомментировал вопрос Yahoo News о причастности Украины к смерти российской журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, Украина будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины», но причастность ГУР к ее убийству не подтвердил. Кроме того, он отказался комментировать, где и когда будет контрнаступление Киева, но выразил уверенность, что Крым «будет освобожден, потому что наша победа невозможна без освобождения Крыма». Напомним, Дугину убили в августе 2022 года, когда ее машина была подорвана на шоссе в Московской области. Как заявили в ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Новости СМИ2 Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту

Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года. Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности. Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине. Минобороны: Ночью над Черным морем средствами ПВО сбиты 22 ударных украинских беспилотника

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

В ночь на воскресенье над Черным морем средствами ПВО были обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Все 22 БПЛА уничтожены при помощи зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами РЭБ, сообщается в Telegram-канале МО. Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Новости СМИ2 В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин Активист подполья города Николаева: Сотрудники военкоматов забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации

Фото: Michal Burza/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья. По словам активиста подполья города Николаева, в районе его проживания сотрудники военкоматов забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. При этом, как отметил активист, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно на передовой за киевский режим гибнут по несколько сотен простых парней, передает РИА «Новости». Также он обратился к женщинам, призвав их защитить своих мужей и детей от мобилизации, так как если их не убьют на передовой, то они попадут в плен и будут сидеть там до конца, так как Киеву они не нужны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие способы избежать мобилизации применяют на Украине. СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ 8 мая 2023, 02:31 Текст: Антон Никитин

Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), написали обозреватели британской Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. Как отмечается в материале, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование Россией планирующих авиабомб может вынудить Киев в последний момент внести изменения в оперативное планирование, предполагавшее контрнаступление ВСУ, передает РИА «Новости». Британские обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют собой очень серьезную угрозу. По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. По словам Игната, российские войска около месяца интенсивно использует планирующие бомбы для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. В прошлую среду советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для ВСУ и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе. Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции). УМПК относительно прост и дешев в производстве, а с его помощью точность еще советских боеприпасов повышается до точности дорогих современных высокоточных ракет. Новости СМИ2 «Биатлонный» Т-72 ВС России уничтожил танк ВСУ с 2,5 километров В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ ВСУ так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км 8 мая 2023, 02:57 Текст: Антон Никитин

В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ украинских формирований так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении. Как сообщает Telegram-канала Dambiev, кадры были сняты на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции. В комментарии под видео говорится, что экипаж «биатлонного» танка Т-72Б3 образца 2014 г. танкистов из Бурятии уничтожает украинский танк Т-64БВ с расстояния 2,5 км, сообщает «Российская газета». В результате прицельным ударом, который выполнил один из экипажей 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, был уничтожен Т-64БВ противника. Российские войска за сутки уничтожили до 595 украинских военных 7 мая 2023, 14:47 Текст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30, говорится в Telegram-канале МО. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20. На Донецком направлении уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Новгородское и Артемово Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Никольское Донецкой народной республики, Дорожнянка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей. Накануне российские силы уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении. Новости СМИ2 ВСУ стали размещать ПВО на крышах жилых домов в Киеве Вооруженные силы Украины стали размещать системы ПВО на крышах жилых домов в Киеве 8 мая 2023, 04:20 Текст: Антон Никитин

На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов. Как сообщило интернет-издание «Страна», в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23.34 мск и в Киевской области с 23.35 мск начал действовать режим воздушной тревоги, передает ТАСС. На видео попала попытка украинской системы ПВО сбить беспилотники над Киевом. Судя по направлению стрельбы, расчеты украинской системы ПВО размещены прямо на крышах жилых многоэтажных домов. Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях. Пригожин рассказал о продвижении штурмовых формирований в Артемовске Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Российские штурмовые формирования за воскресенье продвинулись в Артемовске на 280 м 8 мая 2023, 01:43 Текст: Антон Никитин

Подразделения ЧВК «Вагнер» за воскресенье продвинулись в Артемовске на различных направлениях на расстояние до 280 м, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,37 кв. км города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пригожин сообщил, что за воскресенье продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в Артемовске составило до 280 м на различных направлениях, всего освобождено 53 тыс. кв. м. территории города, под контролем противника остается 2,37 кв. км территории населенного пункта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд». «Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», – добавил основатель ЧВК «Вагнер». Накануне Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска. Новости СМИ2 Рогов: ВСУ планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении

Фото: Russian Look

Текст: Антон Никитин

Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов заявил, что в планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС с целью создания плацдарма на левом берегу. Он подчеркнул, что ВСУ этого даже не скрывают, передает РИА «Новости». По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств, а украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов. Ранее Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС. На Западе контрнаступление Киева назвали «подготовкой почвы» для переговоров 7 мая 2023, 15:15 Текст: Ольга Иванова

Возможное контрнаступление Украины станет «подготовкой почвы» для переговоров с Россией к концу года, считают на Западе, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников. В публикации указывается, что привлечь Россию к диалогу в этом случае может Китай. Также газета пишет, что поощрение переговоров, а также поиск в них роли Китая можно назвать сдвигом в мышлении Запада, в том числе и США, передает РИА «Новости». В сообщении указывается, что такой подход основан на том, что ни одна из сторон не способна продолжать борьбу бесконечно. По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры, при этом в Госдепартаменте и ЦРУ хотят посмотреть на контрнаступление Киева. Ранее СМИ писали, что руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ из-за неуверенности в способности Киева переломить ход конфликта. Новости СМИ2 Генеральный инспектор бундесвера посетил Украину 7 мая 2023, 18:21 Текст: Ольга Иванова

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Броер посетил Украину, где главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный рассказал ему о ситуации на линии фронта, об этом главком рассказал в своем Telegram-канале. Залужный рассказал Броеру о подготовке сил безопасности и обороны к будущим действиям. Главком поблагодарил Германию за оказанную военную помощь, а также поделился надеждой на предоставление Киеву самолетов F-16, передает РИА «Новости». В Киеве в конце апреля заявляли, что ВСУ для обучения управления истребителями F-16 понадобится три месяца. Александр Ф. Скляр выпустил песню о злобе украинских радикалов Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр выпустил песню о злобе украинских радикалов 8 мая 2023, 03:45 Текст: Антон Никитин

Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и рок-группа «ВА-БАНКЪ» выпустили песню «Черная свеча» о злобе украинских радикалов. Клип опубликован в Telegram-канале рэпера РИЧ (Ричарда Семашкова). Исполнителями стали Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и рок-группа «ВА-БАНКЪ». Они пожелали здоровья Захару Прилепину и почтили память Александра Шубина. Как поясняется в комментарии под видео, исполнители решили посмотреть на этот военный конфликт с неожиданного ракурса и представить, как думают пропитанные ненавистью к нам люди на той стороне, а также попытались отрефлексировать зло, которое с каждым днем становится все чернее и циничнее.

Свечка черная горит – Пушкин выйди – говорит

Свечка черная смолит, разобьем мы весь гранит Мы забудем язык вражеский-ненашенский Мы попляшем на могилах разукрашенных Мы не вы, вы нас не лучше, мы свободнее Лара Крофт к нам приезжала в преисподнюю Свечка черная горит – огонь оранжевый Света нет и воздух чем-то тут заряженный Мама, мама, я хочу чтоб они умерли Папа, папа, поделись со мною пулями Свечка черная горит, но веет холодом Черный ворон как дракон летит над городом Долго я искал вас в душе моей Пути темные Ночь беззвездная да сестра моя Свеча черная Не прощу я, что у нас родная кровь Отомщу я за всю братскую любовь Не хочу, не хочу с тобою жить в ладу Пусть мне плохо – я люблю свой темный путь Пусть без Бога – обойдемся как-нибудь До конца, до конца я этот путь пройду Долго я искал вас в душе моей Пути темные Ночь беззвездная да сестра моя Свеча черная Темные пути. Знал, что прилетит Мне ответочка В дом пришел отец. Это мой конец Злая весточка Напомним, в июле прошлого года Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра. Новости СМИ2 Рогов: ВС России ударили по складам ВСУ в Запорожской области Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России ударили по складам и позициям ВСУ в Запорожской области 8 мая 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Российские силы ударили по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Орехов Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале про прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в городе Орехов Запорожской области. Кроме того, по имеющейся у него информации, взрывы также прозвучали в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также в Херсоне. Рогов отметил, что это одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях за последние месяцы. Ранее стало известно, что ВСУ стали размещать системы ПВО на крышах жилых многоэтажных домов в Киеве.