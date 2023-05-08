День Победы на Украине станет домашним праздником

Владимир Зеленский продолжает вносить изменения в праздничный календарь жителей Украины. На этот раз он объявил 9 мая «Днем Европы», а «День памяти и победы» предлагается назначить на 8 мая. В чем заключается суть этой инициативы и как к ней отнесутся простые украинцы?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране «Дня Европы» 9 мая. В документе он отметил «европейскую идентичность украинского народа». По его словам, решение принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения безопасности и мира на континенте.

В связи с этим праздник будет отмечаться совместно со странами ЕС. Сам же День Победы на Украине предлагается переименовать и перенести на 8 мая. Соответствующий проект закона направлен в Раду. Праздник носит название «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Именно эта дата станет нерабочим праздничным днем.

В России решение Зеленского назвали очередным предательством не только исторической памяти, но и собственного народа. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «на самом деле на Украине очень много людей, для которых это все равно священный день». «Есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым», – цитирует Пескова ТАСС.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Зеленского с «Иудой XXI века». В Telegram она написала, что этим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу на одну для всех Победу. «Пособник фашистов 80 лет спустя», – добавила она.

В экспертном сообществе отмечают, что Зеленский – продолжатель «исторической биполярочки», заложенной при Петре Порошенко в 2014 году.

«С одной стороны, Зеленский никому не позволит украсть у Украины победу во Второй мировой войне. С другой стороны, Дня Победы на Украине быть не может, потому что никакой победы для нее не было: Украина проиграла и была оккупирована», – иронизирует в своем Telegram-канале Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.

Хотя, напоминает эксперт, Украинская ССР – это четыре Украинских фронта, это статус страны-основательницы ООН и статус одного из строителей послевоенного миропорядка. Теперь в Киеве не знают, как поступить.

Первый вариант – признать, что Украина была соавтором крупнейшей победы в истории в составе одного государства с Россией со столицей в Москве. Второй – отвергнуть это «ради символических и материальных ништяков, положенных в ЕС «жертвам». «Но правопреемство с Украинской ССР – это основание, на котором Украина требует себе границы 1991 года и Крым», – добавил политолог.

На эту тему

По его словам, у Зеленского не хватит ума, чтобы найти решение такой задачки. Гордиться победой и запрещать ее праздновать – абсурдный скетч, считает Носович. «Но дело не только в Зеленском. Такие искривления исторической памяти – это как искривления позвоночника. Нации с такими искривлениями нормально не развиваются» – подчеркнул он.

Вместе с тем, собеседники газеты ВЗГЛЯД уверены в том, что граждане Украины, для которых День Победы носит сакральный смысл, и дальше будут отмечать его 9 мая. Правда, без больших торжеств и в узком семейном кругу.

«День Победы на Украине давно перестал быть государственным праздником. Практически все руководители акции «Бессмертный полк» преследуются или находятся в тюрьме. О судьбе некоторых из них вообще ничего не известно. Но даже самые отъявленные русофобы вынуждены признавать – люди, для которых День Победы важен, отметят его вопреки запретам», – считает правозащитника Лариса Шеслер.

Эксперты также напоминают: после 2014 года День Победы наряду с Днем защитника отечества для многих граждан Украины стали оппозиционными праздниками, и отмечая их – даже с учетом всех законодательных ограничений – они демонстрировали свою гражданскую и политическую позицию. Поэтому законопроекты и указы Зеленского направлены на то, чтобы убрать классическое празднование Дня Победы из публичного пространства.

Схожего мнения придерживается и Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Запреты на ношение георгиевской ленточки, а также полномасштабных празднований Дня Победы последовали почти сразу за «Евромайданом» 2014 года. Трагикомик лишь продолжает разворачивать этот театр абсурда. Он делает все возможное для того, чтобы предать забвению память о Победе и, что самое главное, помешать миллионам украинцев отметить этот день», – заявил парламентарий.

«На самом деле, для многих жителей подконтрольной ВСУ части Украины 9 Мая – это большой праздник, день, когда люди вспоминают погибших дедов и прадедов. К слову, и дед Зеленского воевал с нацизмом. А теперь мы видим, как внук предает забвению его подвиг. Про таких как Зеленский у нас принято говорить «человек без рода и племени», – добавляет собеседник.

«Я убежден, что в будущем на Украине 9 Мая будет вновь отмечаться так, как это должно быть. Но и сейчас все желающие наверняка найдут возможность помянуть память погибших в той войне. Не исключаю, что наши люди в узком семейном кругу нальют чарку в память о дедах и прадедах. Я бы хотел передать им слова солидарности и поддержки. Мы вместе!», – заключил Долгов.