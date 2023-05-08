День Победы на Украине станет домашним праздником

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8 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Россия построит мир будущего без Америки

Россия активно восстанавливает отношения со странами Глобального Юга, в том числе африканскими Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Наша планета переживает колоссальную трансформацию. «После десятилетий развития глобальной интеграции существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки», предупреждает глава Международного валютного фонда. Почему это происходит, как будет выглядеть мир будущего и какое место в нем займет Россия? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Мы напрасно думали, что победили фашизм

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе. Подробности...
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Путин вернул Россию к исторической норме

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным. Подробности...
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Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения. Подробности...
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Карл III доразвалит Британскую империю

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У Зеленского придумали идеологию для России

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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    День Победы на Украине станет домашним праздником

    День Победы для жителей Украины оставался главным оппозиционным праздником
    		  
    8 мая 2023, 18:45
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский продолжает вносить изменения в праздничный календарь жителей Украины. На этот раз он объявил 9 мая «Днем Европы», а «День памяти и победы» предлагается назначить на 8 мая. В чем заключается суть этой инициативы и как к ней отнесутся простые украинцы?

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране «Дня Европы» 9 мая. В документе он отметил «европейскую идентичность украинского народа». По его словам, решение принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения безопасности и мира на континенте.

    В связи с этим праздник будет отмечаться совместно со странами ЕС. Сам же День Победы на Украине предлагается переименовать и перенести на 8 мая. Соответствующий проект закона направлен в Раду. Праздник носит название «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Именно эта дата станет нерабочим праздничным днем.

    В России решение Зеленского назвали очередным предательством не только исторической памяти, но и собственного народа. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «на самом деле на Украине очень много людей, для которых это все равно священный день». «Есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым», – цитирует Пескова ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Зеленского с «Иудой XXI века». В Telegram она написала, что этим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу на одну для всех Победу. «Пособник фашистов 80 лет спустя», – добавила она.

    В экспертном сообществе отмечают, что Зеленский – продолжатель «исторической биполярочки», заложенной при Петре Порошенко в 2014 году.

    «С одной стороны, Зеленский никому не позволит украсть у Украины победу во Второй мировой войне. С другой стороны, Дня Победы на Украине быть не может, потому что никакой победы для нее не было: Украина проиграла и была оккупирована», – иронизирует в своем Telegram-канале Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.

    Хотя, напоминает эксперт, Украинская ССР – это четыре Украинских фронта, это статус страны-основательницы ООН и статус одного из строителей послевоенного миропорядка. Теперь в Киеве не знают, как поступить.

    Первый вариант – признать, что Украина была соавтором крупнейшей победы в истории в составе одного государства с Россией со столицей в Москве. Второй – отвергнуть это «ради символических и материальных ништяков, положенных в ЕС «жертвам». «Но правопреемство с Украинской ССР – это основание, на котором Украина требует себе границы 1991 года и Крым», – добавил политолог.

    По его словам, у Зеленского не хватит ума, чтобы найти решение такой задачки. Гордиться победой и запрещать ее праздновать – абсурдный скетч, считает Носович. «Но дело не только в Зеленском. Такие искривления исторической памяти – это как искривления позвоночника. Нации с такими искривлениями нормально не развиваются» – подчеркнул он.

    Вместе с тем, собеседники газеты ВЗГЛЯД уверены в том, что граждане Украины, для которых День Победы носит сакральный смысл, и дальше будут отмечать его 9 мая. Правда, без больших торжеств и в узком семейном кругу.

    «День Победы на Украине давно перестал быть государственным праздником. Практически все руководители акции «Бессмертный полк» преследуются или находятся в тюрьме. О судьбе некоторых из них вообще ничего не известно. Но даже самые отъявленные русофобы вынуждены признавать – люди, для которых День Победы важен, отметят его вопреки запретам», – считает правозащитника Лариса Шеслер.

    Эксперты также напоминают: после 2014 года День Победы наряду с Днем защитника отечества для многих граждан Украины стали оппозиционными праздниками, и отмечая их – даже с учетом всех законодательных ограничений – они демонстрировали свою гражданскую и политическую позицию. Поэтому законопроекты и указы Зеленского направлены на то, чтобы убрать классическое празднование Дня Победы из публичного пространства.

    Схожего мнения придерживается и Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Запреты на ношение георгиевской ленточки, а также полномасштабных празднований Дня Победы последовали почти сразу за «Евромайданом» 2014 года. Трагикомик лишь продолжает разворачивать этот театр абсурда. Он делает все возможное для того, чтобы предать забвению память о Победе и, что самое главное, помешать миллионам украинцев отметить этот день», – заявил парламентарий.

    «На самом деле, для многих жителей подконтрольной ВСУ части Украины 9 Мая – это большой праздник, день, когда люди вспоминают погибших дедов и прадедов. К слову, и дед Зеленского воевал с нацизмом. А теперь мы видим, как внук предает забвению его подвиг. Про таких как Зеленский у нас принято говорить «человек без рода и племени», – добавляет собеседник.

    «Я убежден, что в будущем на Украине 9 Мая будет вновь отмечаться так, как это должно быть. Но и сейчас все желающие наверняка найдут возможность помянуть память погибших в той войне. Не исключаю, что наши люди в узком семейном кругу нальют чарку в память о дедах и прадедах. Я бы хотел передать им слова солидарности и поддержки. Мы вместе!», – заключил Долгов.
     
     
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