Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века»

Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».

Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая.

По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу.

«Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова.

Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.