Российские паспорта заставили врать украинских чиновников

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2 мая, вторник  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Экономику начали двигать вперед простые россияне

Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Латвию накрыла медицинская катастрофа

REUTERS/Ints Kalnins
«Большое количество смертей» ожидается в Латвии. И эта цитата – вовсе не прогноз результатов ведения боевых действий. Такие предсказания высказывают латвийские врачи, оценивая состояние медицинской системы страны. А все потому, что латвийское государство больше не имеет денег на качественное здравоохранение. И предпочитает закупать не лекарства, а системы вооружений. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Беспилотную техническую революцию питает патриотический порыв

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Никто не возьмется сейчас сказать, кто в грядущей беспилотной гонке добьется наибольшего успеха, кто станет российским Сельчуком Байрактаром – народный умелец, готовый свернуть горы в патриотическом порыве, или заслуженный инженер из оборонного НИИ. Подробности...

Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Приход на «рынок труда» машинного интеллекта неизбежно подорвет «классовую гармонию» европейской социал-демократии, воспроизведенную в той или иной степени практически везде в мире, включая, кстати, и Россию. Подробности...
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Не пить патриарху чешского пива

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Теперь патриарх Кирилл не имеет права посещать Чехию (хотя он и прежде ее не посещал и даже не собирался), хранить деньги в чешских банках и владеть чешской недвижимостью, а также получать средства из Чехии. Нельзя, правда, назвать эту цену особенно болезненной. Подробности...
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Одно из отделений МВД России на новых территориях. Очередь за получением российских паспортов
    		  
    2 мая 2023, 18:55
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Руководство киевского режима запуталось в том, как ему реагировать на получение российских паспортов жителями новых регионов России. Звучат разные точки зрения, но все сводятся к тому, что тех, кто откажется получать гражданство России, ожидают «репрессии» и «депортации». Что происходит на самом деле?

    Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцам стоит обратиться за выдачей российского гражданства, но только в особом случае. «Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите», – цитирует его украинское издание «Страна».

    Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также считает, что паспорта брать надо, хотя и с оговорками. Он мотивирует это тем, что людям «нужно для себя принять решение выжить». По его словам, сейчас киевский режим разрабатывает законопроект, который позволил бы позднее отказаться от документа.

    Диаметрально противоположной позиции придерживается вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она заявила, что живущим на вошедших в состав России территориях гражданам не следует брать российские паспорта, а лучше дождаться возвращения ВСУ или выехать за пределы обозначенных регионов. При этом она считает, что Россия «хочет депортировать» тех, кто откажется от паспортов.

    Отметим, что сама дискуссия разразилась в Киеве на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указа, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, решивших не получать российское гражданство. С 30 сентября 2022 года они признаются «постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства».

    Уточняется, что указанные категории людей с имеющимися у них документами могут проживать на территориях новых регионов до 1 июля 2024 года. При этом «депортация», о которой говорят украинские власти, будет применяться только в особых случаях. Например, если человек создаст угрозу нацбезопасности. Таковыми будут считаться те, кто выступает за насильственное изменение конституционного строя России, планирует или финансирует теракты или экстремистские преступления.

    В экспертном сообществе полагают, что в офисе Зеленского умышленно «зацепились» за пункт о депортации и теперь искажают его суть. «Складывается ощущение, что на Украине в целом увидели только это положение и подхватили его в медиапространстве. Заявления об угрозе преследования со стороны РФ – это выдумки. Они просто пытаются запугать и настроить против России небольшое число проукраински настроенных людей», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «При этом тот же Подоляк не скрывает, что Украина будет подвергать репрессиям своих бывших граждан, если сможет до них дотянуться.

    Делают лишь оговорку, что преследованию не подвергнутся те, кто стал гражданином РФ под жестким принуждением. А ведь это еще нужно как-то доказать. Так что пытки и гонения присутствуют лишь там, где руководит украинская власть, и на тех территориях, которые оккупируют ВСУ», – отмечает собеседница.

    При этом Шеслер заметила, что указ на деле лишь вводит некоторые обязательные правила для тех, кто не захочет получать российский паспорт. «В документе регламентируется порядок пребывания, регистрации и трудоустройства людей, которые вскоре получат статус иностранцев», – пояснила она.

    Что касается споров между профильными украинскими чиновниками и разночтениями российского законодательства, то они «неудивительны, потому что в офисе Зеленского не в состоянии сформулировать единую позицию по российским паспортам», считает Вячеслав Бердичевский, депутат парламента Донецкой народной республики.

    Он напомнил, что лица, признанные иностранцами, не смогут претендовать на тот пакет социальных гарантий, который полагается гражданам России. Соответственно, «иностранцам» придется требовать гарантий от украинского правительства и, вероятно, переезжать на подконтрольные ВСУ территории.

    «В офисе Зеленского прекрасно понимают, что обеспечить собственных граждан мерами социальной поддержки они не смогут. Получается, что они и запретить получение паспортов не могут, и разрешить это тоже нельзя. Кроме того, если граждане получат российские паспорта, то в будущем они вряд ли от них откажутся», – продолжает он.

    «Вместе с тем к какому решению не пришли бы на улице Банковой (там расположен офис Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), украинское правительство никогда не простит жителям новых регионов получение российских паспортов, – полагает собеседник. –

    Мы уже видели репрессии в Харьковской и Херсонской областях в отношении тех, кто оформлял российские документы».

    «Также очевидно, что и Верещук, и Лубинец, и Подоляк не просто так акцентируют внимание именно на пункте о депортации и перевирают его. Им хочется доказать, что России нужны репрессии. Но это не наши методы. Во-вторых, у нас выстраиваются целые очереди за получением российских паспортов. Но в офисе Зеленского этот факт игнорируют», – добавил депутат.

    «Да и в целом каждый человек прекрасно понимает: российское гражданство – это гарантия стабильных зарплат и пенсий, социальных пособий, доступа к медицине и другим социально значимым вещам. Поэтому России совершенно незачем кого-то силком тащить в свое гражданство. Чего не скажешь об Украине. Но спроса на украинские паспорта мы не видим», – сыронизировал Бердичевский.
     
     
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