Российские паспорта заставили врать украинских чиновников

Эксперты объяснили суть спора украинских чиновников о российских паспортах

Руководство киевского режима запуталось в том, как ему реагировать на получение российских паспортов жителями новых регионов России. Звучат разные точки зрения, но все сводятся к тому, что тех, кто откажется получать гражданство России, ожидают «репрессии» и «депортации». Что происходит на самом деле?

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцам стоит обратиться за выдачей российского гражданства, но только в особом случае. «Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите», – цитирует его украинское издание «Страна».

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также считает, что паспорта брать надо, хотя и с оговорками. Он мотивирует это тем, что людям «нужно для себя принять решение выжить». По его словам, сейчас киевский режим разрабатывает законопроект, который позволил бы позднее отказаться от документа.

Диаметрально противоположной позиции придерживается вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она заявила, что живущим на вошедших в состав России территориях гражданам не следует брать российские паспорта, а лучше дождаться возвращения ВСУ или выехать за пределы обозначенных регионов. При этом она считает, что Россия «хочет депортировать» тех, кто откажется от паспортов.

Отметим, что сама дискуссия разразилась в Киеве на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указа, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, решивших не получать российское гражданство. С 30 сентября 2022 года они признаются «постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства».

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Уточняется, что указанные категории людей с имеющимися у них документами могут проживать на территориях новых регионов до 1 июля 2024 года. При этом «депортация», о которой говорят украинские власти, будет применяться только в особых случаях. Например, если человек создаст угрозу нацбезопасности. Таковыми будут считаться те, кто выступает за насильственное изменение конституционного строя России, планирует или финансирует теракты или экстремистские преступления.

В экспертном сообществе полагают, что в офисе Зеленского умышленно «зацепились» за пункт о депортации и теперь искажают его суть. «Складывается ощущение, что на Украине в целом увидели только это положение и подхватили его в медиапространстве. Заявления об угрозе преследования со стороны РФ – это выдумки. Они просто пытаются запугать и настроить против России небольшое число проукраински настроенных людей», – сказала политолог Лариса Шеслер.



«При этом тот же Подоляк не скрывает, что Украина будет подвергать репрессиям своих бывших граждан, если сможет до них дотянуться.

Делают лишь оговорку, что преследованию не подвергнутся те, кто стал гражданином РФ под жестким принуждением. А ведь это еще нужно как-то доказать. Так что пытки и гонения присутствуют лишь там, где руководит украинская власть, и на тех территориях, которые оккупируют ВСУ», – отмечает собеседница.

При этом Шеслер заметила, что указ на деле лишь вводит некоторые обязательные правила для тех, кто не захочет получать российский паспорт. «В документе регламентируется порядок пребывания, регистрации и трудоустройства людей, которые вскоре получат статус иностранцев», – пояснила она.

Что касается споров между профильными украинскими чиновниками и разночтениями российского законодательства, то они «неудивительны, потому что в офисе Зеленского не в состоянии сформулировать единую позицию по российским паспортам», считает Вячеслав Бердичевский, депутат парламента Донецкой народной республики.

Он напомнил, что лица, признанные иностранцами, не смогут претендовать на тот пакет социальных гарантий, который полагается гражданам России. Соответственно, «иностранцам» придется требовать гарантий от украинского правительства и, вероятно, переезжать на подконтрольные ВСУ территории.

«В офисе Зеленского прекрасно понимают, что обеспечить собственных граждан мерами социальной поддержки они не смогут. Получается, что они и запретить получение паспортов не могут, и разрешить это тоже нельзя. Кроме того, если граждане получат российские паспорта, то в будущем они вряд ли от них откажутся», – продолжает он.

«Вместе с тем к какому решению не пришли бы на улице Банковой (там расположен офис Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), украинское правительство никогда не простит жителям новых регионов получение российских паспортов, – полагает собеседник. –

Мы уже видели репрессии в Харьковской и Херсонской областях в отношении тех, кто оформлял российские документы».

«Также очевидно, что и Верещук, и Лубинец, и Подоляк не просто так акцентируют внимание именно на пункте о депортации и перевирают его. Им хочется доказать, что России нужны репрессии. Но это не наши методы. Во-вторых, у нас выстраиваются целые очереди за получением российских паспортов. Но в офисе Зеленского этот факт игнорируют», – добавил депутат.

«Да и в целом каждый человек прекрасно понимает: российское гражданство – это гарантия стабильных зарплат и пенсий, социальных пособий, доступа к медицине и другим социально значимым вещам. Поэтому России совершенно незачем кого-то силком тащить в свое гражданство. Чего не скажешь об Украине. Но спроса на украинские паспорта мы не видим», – сыронизировал Бердичевский.