Политолог: Киев не простит украинцам получение паспорта России

Правозащитница Шеслер: Пытки и гонения присутствуют лишь там, где руководит украинская власть

России не свойственно преследовать и подвергать репрессиям тех, кто не хочет иметь российское гражданство. В отличие от Украины, которая не простит своим гражданам получение паспорта РФ, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее на Украине поспорили о необходимости получения российского паспорта.

«В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», также был принят новый закон «О гражданстве Российской Федерации». Эти документы вызвали массу дискуссий на Украине», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«В новых российских регионах есть часть жителей, которые не хотят получать гражданство РФ. Поэтому в соответствии с новыми документами они получат статус иностранцев, проживающих в России. Также регламентируется их порядок пребывания, регистрации, трудоустройства и прочие детали», – пояснила собеседница.

«Однако в документах содержится норма относительно высылки иностранных граждан из России за действия, несущие угрозу национальной безопасности страны, поддержку экстремистской и террористической деятельности и посягательство на общественную безопасность. Складывается ощущение, что на Украине увидели только этот пункт, подхватили его и начали перевирать», – отметила она.

«Заявления киевских властей о том, что гражданам Украины, проживающим в новых российских регионах и не получившим гражданство РФ, грозят преследованием – это выдумки. В Киеве пытаются запугать и настроить против России небольшое число проукраински настроенных людей», – считает правозащитница.

«При этом тот же Подоляк не скрывает, что Украина будет подвергать репрессиям своих бывших граждан, если сможет до них дотянуться. Делают лишь оговорку, что преследованию не подвергнутся те, кто стал гражданином РФ под жестким принуждением. Так что пытки и гонения присутствуют лишь там, где руководит украинская власть, и на тех территориях, которые оккупируют ВСУ», – заключила Шеслер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцам не стоит отказываться от российских паспортов, но при определенных условиях. «Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите», – написал он в своих социальных сетях.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что живущим на вошедших в состав России территориях украинским гражданам не следует брать российские паспорта. Вместе с тем до этого уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским гражданам на освобожденных Россией территориях стоит брать российские паспорта.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, решивших не получать российское гражданство.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года «постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства», если они постоянно проживали по состоянию на указанную дату на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области или ранее постоянно проживали на этих территориях и выехали в РФ, в том числе через территории третьих государств.

Днем позже глава государства подписал закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.