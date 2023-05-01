На Украине поспорили о необходимости получения российского паспорта

Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об ударах российских войск по складам ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов со ссылкой на местных жителей сообщает в Telegram о «массовых прилетах» в Павлограде. Сообщается, что под удары попали «железнодорожная инфраструктура и склады с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления».

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее СМИ уточнили, что взрывы произошли в Павлограде, начался пожар, передает ТАСС.

Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов привел сообщения Telegram-каналов о том, что в Павлограде находятся «две станции, которые ВСУ используют для переправы своих ресурсов на фронт».

«В воздухе дымные следы ракет ВСУ со взорванного склада или эшелона», – приводит «Российская газета» сообщение военкоров в Telegram.

Напомним, западные СМИ считают, что «Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии.