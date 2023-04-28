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28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Эксперты: ПАСЕ демонстрирует моральное уродство высшей пробы
    ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО
    		  
    28 апреля 2023, 14:24
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции?

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей с украинской территории в Россию якобы соответствует определению геноцида. В организации со ссылкой на официальные власти Украины заявили об отправке 19 тыс. ребят в РФ и указали, что «судьба многих тысяч детей» остается неизвестной. Заявление опубликовано на официальном сайте ассамблеи.

    Вместе с тем в начале апреля был опубликован бюллетень о деятельности уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. В феврале 2022 года на территорию РФ из ДНР и ЛНР прибыло около двух тысяч воспитанников интернатов для детей-сирот, а также для тех, кто остался без попечения родителей.

    Ранее в марте Львова-Белова отмечала, что часть украинских детей уже воссоединились со своими семьями. «Как я уже рассказывала, дети были в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края еще с осени. С согласия родителей, граждан Украины, их на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий – отдохнуть и набраться сил. Не для всех сразу получилось обеспечить безопасный обратный путь, поскольку существенно изменилась линия фронта, родители с детьми оказались по разные стороны», – сообщила Львова-Белова в своем Telegram.

    При этом за спасение детей из зоны СВО Международный уголовный суд (МУС) санкционировал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за «депортацию детей». В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию

    Напомним, 15 марта 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на РФ.

    Отметим, что пока Россия вывозит из горячих точек несовершеннолетних, чтобы те не пострадали в ходе обстрелов, подразделения ВСУ используют граждан в качестве живого щита. Еще с начала СВО Украина заявляла о проблемах с эвакуацией жителей страны. В действительности же нужды простых людей мало беспокоили офис Зеленского, поскольку тысячи мужчин и женщин намеренно удерживались ВСУ. По сути, они становились заложниками или живым щитом украинских военных.

    При этом, как отмечал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, уже в мае прошлого года практически никто из депутатов Рады в вооруженных формированиях не состоял, а дети чиновников, министров и сотрудников офиса Зеленского были вывезены за границу. Наиболее яркий пример здесь – дети секретаря СНБО Алексея Данилова, которые покинули Украину практически сразу после начала СВО.

    В экспертном сообществе также отмечают, что ПАСЕ в очередной раз подтвердила свой статус «королевства двойных стандартов». Организация с 2014 года закрывала глаза на смерти мирного населения в Донбассе и преступления ВСУ, а теперь обвиняет в «геноциде» Россию.

    «Объявление действий по спасению детей из зоны СВО «геноцидом» – очередная провокация с целью демонизации РФ. Запад сознательно смещает акценты, не разъясняя непосвященной аудитории сути подобных действий. За кадром остаются важные обстоятельства: ребята были определены в российские семьи, они проходят медицинскую и психологическую реабилитацию под контролем специалистов», – сказал член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

    «Фактически ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты. Структура в течение восьми лет закрывала глаза на регулярные обстрелы ВСУ гражданских объектов, на уничтожение мирных жителей силами Украины. Следуя такой логике, если бы Россия не вывезла детей, а оставила их на произвол судьбы – это было бы верхом «гуманизма», – отмечает эксперт.

    «Между тем мы видим, что в рамках спецоперации ВСУ прикрываются мирными гражданами как живым щитом, размещают орудия в спальных районах и детских учреждениях. В порядке вещей становятся обстрелы гражданских объектов в приграничных территориях РФ. Оправдывается лицемерие, в рамках которого украинские чиновники призывают жителей не покидать страну, но сами вывозят собственные семьи за рубеж. Вот он – «гуманизм» по-европейски», – подчеркивает собеседник.

    «Однако удивляться здесь нечему. ПАСЕ, как и многие другие международные институты, давно превратилась в обслугу политических кругов Запада. Их цель – поспособствовать государственному перевороту в нашей стране, для чего и используются информационные манипуляции. Натурально подливают керосина в огонь антироссийской истерии», – считает Брод.

    «ПАСЕ снова подтвердила свой статус «королевства двойных стандартов».

    Выходя год назад из Совета Европы, мы не предполагали даже до какой степени деградации дойдет оставшаяся там русофобская масса. Называть «геноцидом» спасение малышей из-под обстрелов, а до этого восемь лет не замечать истребления населения ДНР и ЛНР – моральное уродство высшей пробы», – написал в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, экс-делегат ПАСЕ от РФ.

    «Интересно, а эти самые авторы резолюции знают что-то про «Аллею Ангелов» в Донецке, где каждое имя погибшего ребенка от рук украинских военных буквально кричит о реальном геноциде? Тот случай, когда нельзя оправдать политическую слепоту и лицемерие. Или, по логике ПАСЕ, лучше мертвые дети, чем дети, спасенные Россией?» – акцентирует Слуцкий.

    «Нынешние действия ПАСЕ лишь в очередной раз показывают полную моральную деградацию ЕС и США. Для России главным является то, что ребята, которые проживали в зоне боевых действий, спасены. Их вытянули из регионов, которые находились под регулярными обстрелами со стороны Украины, и мы непременно продолжим работу по данному направлению», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

    «При этом мы не возражаем против возвращения детей домой, однако это станет возможным только после установления приемлемого уровня безопасности на этих территориях. Мы занимаемся великим делом, в то время как ВСУ прикрываются гражданскими в качестве живого щита, а украинские власти пытаются спасти собственные семьи, забывая о простых жителях», – резюмирует Долгов.

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