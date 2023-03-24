Детский омбудсмен сообщила о воссоединении с семьями детей из новых регионов

Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала о воссоединении более 30 детей из новых регионов со своими семьями

За последние две недели со своими родными воссоединились еще 33 ребенка из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, находившихся в здравницах Юга России, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Детей забрали родители или их доверенные лица. В воссоединении семей активно участвовали волонтерские сообщества, которые помогали с коммуникацией и оплатой транспортных расходов.

«Как я уже рассказывала, дети были в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края еще с осени. С согласия родителей, граждан Украины, их на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий – отдохнуть и набраться сил. Не для всех сразу получилось обеспечить безопасный обратный путь, поскольку существенно изменилась линия фронта, родители с детьми оказались по разные стороны», – сообщила Львова-Белова в своем Telegram.

Сейчас в здравницах остаются еще 56 детей. Они в безопасности и на связи с родными. По каждому ребенку существует план действий, чтобы он оказался в кругу семьи.

Российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – на Украине, в России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям.