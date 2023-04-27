ПАСЕ объявила действия России по спасению детей из зоны СВО «геноцидом»

Перемещение детей с украинской территории в Россию якобы соответствуют определению геноцида, говорится в принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции.

ПАСЕ со ссылкой на киевский режим заявила об отправке 19 тыс. детей в Россию, и указала, что «судьба многих тысяч детей» остается неизвестной. Заявление опубликовано на официальном сайте ассамблеи.

Также ПАСЕ заявила о «русификации» и «депортации» несовершеннолетних.

Напомним, Международный уголовный суд санкционировал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи «депортацией детей» на украинской территории.



В начале апреля был опубликован бюллетень по деятельности уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. В нем говорится, что в феврале 2022 года главы ДНР и ЛНР обратились к властям РФ с просьбой принять гражданских лиц на своей территории. В числе прибывших на территорию РФ лиц в феврале 2022 года находились воспитанники республиканских интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – всего около 2 тыс. человек. Дети из ДНР впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан или переведены из приграничных ПВР в детские учреждения других регионов России. Дети из ЛНР вернулись в свои учреждения в полном составе. Затем часть из них по ходатайству уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства Республики были устроены под опеку в российские приемные семьи.

Всего под опеку в приемные семьи жителей России были устроены 380 детей-сирот из ДНР и ЛНР.

В ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были перевезены, временно, на безопасную территорию – в Республику Крым. Большая часть воспитанников Алешкинского детского дома-интерната уже вернулась в родную область, в новое профильное социальное учреждение в Скадовске. 8 ребят остаются в Крыму, где проходят курс реабилитации, по завершении которого они тоже вернутся в Скадовск.