В ДНР отчитались о восстановлении систем медицины, образования и культуры

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывал в Донбассе, где ознакомился с ходом восстановления мирной жизни в ДНР, работой образовательных и медицинских учреждений, встретился с военными, участвующими в СВО, и обсудил ряд вопросов и проблем в регионе.

Врио главы ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко оценили работу Донецкого центра первичной медико-санитарной помощи №11, где проходят медосмотр школьники города, говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.

Перед этим они осмотрели специализированные автомобили, поставленные в республику в рамках гуманитарной помощи. Всего было доставлено 106 машин.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, профилактическим медицинским осмотром в ДНР уже охвачено более 77 тыс. детей, из них у 56 тыс. подростков и малышей впервые выявлены патологии, более 2 тыс. школьников госпитализированы.

В одной из аптек Мариуполя Кириенко ознакомился с ассортиментом и доступностью цен на лекарства. Провизор подтвердила, что дефицита препаратов нет, а ценовая политика, по ее выражению, «для людей». В городе не хватает аптек, но власти работают над увеличением их количества.

Также подробно обсудили вопросы образования на совещании совместно с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что урегулированы вопросы сдачи государственной итоговой аттестации 11-классниками. В вузы есть возможность поступить и без ЕГЭ, но 962 ученика выбрали этот экзамен, и им будет предоставлена такая возможность и в ДНР, и в Ростовской области.

В прошлом году образовательные организации получили хорошее оснащение, есть небольшая остаточная потребность, по этому вопросу идет работа с каждым регионом-шефом.

Много внимания уделяется воспитательной работе, открыты 133 школьных театра, 135 музейных комнат, 119 хоровых студий, 189 спортклубов. В ДНР – 345 первичных отделений «Движения Первых», 50 школ присоединились к программе «Орлята России».

Кириенко подчеркнул, что в этом году должно быть увеличено количество детей, которые смогут оздоровиться и отдохнуть на летних каникулах в других российских регионах.

Состоялся разговор с руководителями культурно-досуговых центров ДНР по вопросам развития культуры. Для новых регионов профильным министерством была разработана специальная программа по поддержке культуры. Об этом рассказал Сергей Кириенко, акцентировав, что программа «живая» и ее можно обновлять.

Разговор за чаепитием посвятили важным аспектам ее реализации, которые видны как раз на местах. Также во встрече участвовали первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин, и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков, члены правительства ДНР.

Особое внимание уделили программам обучения работников сферы культуры. Ремонтные работы, потребность в оборудовании, инструментах, костюмах, книгах – эти и другие вопросы волновали присутствующих. Прозвучала просьба больше давать детям возможность выступать. Это можно сделать не только на сценах республики, но и за ее пределами.

Отмечено, что система профобразования в регионе требует пристального внимания, так как наша промышленность столкнулась с острым дефицитом квалифицированных рабочих рук.

Также Кириенко принял участие в совещании по вопросу реализации программы быстрой подготовки кадров для экономики новых регионов в системе профобразования. Сообщается, что уже проведена большая работа: учреждения СПО перешли на российские стандарты, управленческие команды прошли обучение.

В ДНР в этом году делается акцент на участии в российских проектах: чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», чемпионат для студентов с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурсы педагогического мастерства, короткие программы переобучения.

Кириенко акцентировал, что площадку для обучения кадров по коротким программам важно открывать непосредственно в ДНР, также важно проводить здесь и конкурсы профмастерства, например, по направлению строительства, которое в республике имеет значительные масштабы.

Обсудили острый вопрос оснащения материально-технической базы учебных заведений, а также настройку системы СПО под запросы экономики, связь учреждений образования с предприятиями, перспективы создания образовательно-производственных кластеров.

Кроме того, Сергей Кириенко посетил подразделение «Сомали», его командир с позывным Бойкот рассказал, как развивается ситуация на передовой. Также с командиром «Спарты» Артемом Жогой пообщались с военнослужащими и ветеранами легендарного батальона.

Бойцы высоко оценили решение президента России о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО. Важно, что поддержка касается и участников боевых действий в Донбассе, начиная с 2014 года, и семей погибших бойцов.

После разговора с бойцами Сергей Кириенко заехал в представительство фонда в республике, которое находится в стадии подготовки к открытию, а также возложил цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе – городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни.

Кроме того, Кириенко заехал в региональное отделение российского военно-исторического общества, которое после возрождения мемориала на Саур-Могиле продолжает работу над восстановлением памятников республики. Представитель РВИО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Вадим Лобин представил проекты, которые запланированы к воплощению на территории новых субъектов, кроме того, обсудили реконструкцию мемориала жертвам фашизма на шахте №4/4-бис, а также концепцию памятника, посвященного подвигу женщин.

Кириенко подал интересную идею – найти реальные прототипы для памятника шахтерским дивизиям, семейную династию защитников Донбасса. Ждет реконструкции и Аллея Героев – захоронение прославленных воинов на Донецком море.