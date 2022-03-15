Россия вручила письмо о выходе из Совета Европы генсекретарю организации

Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение, заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. При этом Москва будет вынуждена денонсировать и Европейскую Конвенцию по правам человека.

«Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию», – добавил он.

Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в Telegram, что «при выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека». Он подчеркнул, что права человека в РФ будут гарантированы «обязательно и безусловно».

Слуцкий также заверил, что в парламентской плоскости депутаты готовы приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Госдуму.

Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. До этого Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.