Почему люди не уезжают из-под обстрелов

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29 марта, среда  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам Виталий Тимкив/РИА Новости
Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций? Подробности...
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Как Украине запретили вести переговоры с Россией

За срывом переговоров между Украиной и Россией стоял Лондон Сергей Карпухин/РИА Новости
«Провал переговоров будет означать начало третьей мировой войны». Так Владимир Зеленский описывал свое стремление урегулировать конфликт на Украине с помощью дипломатии. Но ровно год назад его риторика кардинально изменилась: вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны офис Зеленского решил добиваться «победы на поле боя». В чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем? Подробности...
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Как ПВО России научилась перехватывать «умные бомбы» США

Российские силы в ходе СВО научились сбивать снаряды HIMARS Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВС России впервые сбили американскую «умную бомбу» GLSDB. Это стало возможным благодаря оперативной работе российских специалистов по доработке программного обеспечения, установленного на отечественные системы ПВО. В чем заключаются особенности такой работы, как именно происходит перехват «умных бомб» и как подобное достижение отразится на ходе СВО?  Подробности...
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Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

Забастовочное движение охватило всю Германию Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Гигантская забастовка на транспорте парализовала в понедельник всю Германию. Работники этой и других отраслей требуют повышения зарплат. А между тем фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу. Какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь эти акции протеста в Германии?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Почему люди не уезжают из-под обстрелов

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты». Подробности...

Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...

Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Евдокия Шереметьева

    Почему люди не уезжают из-под обстрелов

    Евдокия Шереметьева
    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
    29 марта 2023, 08:46

    Почти девять лет назад я начала заниматься гуманитарной помощью в зоне боевых действий в Донбассе. Все эти годы мы с командой друзей и знакомых мотались/мотаемся по «серым зонам», пытаясь спасти пожилых, одиноких, инвалидов. Словом, тех, кто страдает больше всех в любой кризисной ситуации. Многие их тех, кому мы помогали, уехали в 2014 году, но вернулись. Потому что сложно устроиться на новом месте и начать жизнь заново. А кто-то и не уезжал. Потому что не смог. Физически не смог. Да и непросто это – вот так взять и всё бросить.

    По линии огня немало было, да и есть, поселков, где жизнь не прекращалась ни на минуту. Все эти годы их бомбили ВСУ вполне реально, а не как пишут об этом украинские СМИ и ОБСЕ. Да, бывали периоды затишья. Это когда прилетало не каждый день, а раз в несколько дней. То есть «затишье» – это когда обстреливают редко, а не когда не обстреливают. Знакомые и читатели в соцсетях меня постоянно спрашивали, да и спрашивают: ну почему эти люди не уезжают? Зачем рискуют жизнью? Зачем там живут?

    Да потому что это их дом. И понять людей можно, только оказавшись на их месте. Все остальное – лишь разговоры. Просто представьте, что всё, что у вас есть, надо оставить. Бросить. Ваш дом, который строил своими руками отец когда-то давно. Хозяйство с розами, абрикосами и грушей, которые были посажены, когда вы еще были маленьким, но помните первый урожай. Кресло-качалку, на которой вы укачивали первого ребенка, когда он не мог заснуть. Когда-то бешено дорогой сервиз с греческими нимфами, который хранит в серванте мама. Можно бесконечно продолжать про трогательные вещи, которые со временем стали составлять осязаемую действительность. С годами восприятие ее, действительности, обостряется и имеет иную ценность, чем в молодости, когда дышишь иначе. Всё не возьмешь с собой. Придется бросить. Всю свою старую жизнь придется бросить. А когда тебе под 70, новой уже не ждешь. Это и есть вся твоя жизнь, без которой не видишь смысла.

    Но люди, живущие за тысячи километров от войны, отвечают: но жизнь же важнее.

    А кому важнее? Кому важнее, тот уехал либо сам, либо его вывезли родственники. Если смогли уговорить. А кто не уехал, тот понимает, чем рискует. Той самой жизнью, про которую и говорят. И зря люди недооценивают то, что оставшиеся прекрасно понимают, какой выбор сделали.

    Фото: Александр Река/ТАСС

    А еще осталось немало молодых, чьи родители насмерть отказались уезжать, и они сами не смогли оставить стариков-родителей.

    Я могу бесконечно рассказывать – почему не уезжали и не уезжают. Можно найти сто тысяч причин, почему это сложно. Остались в основном те, кто не смог или не захотел уехать. Осталось много пожилых, кому ехать совершенно не к кому и некуда. Ну вот как вы себе представляете переезд старушки, у которой «на Большой земле» нет ни детей, ни родственников? Неважно, с какой стороны границы. Ее должны сопровождать, куда-то устроить. Скорее всего, ей грозит дом престарелых или интернат. А они туда не хотят – и это нормально. Да, некоторым сложно себя обслуживать, но они у себя дома, они хозяева своей жизни и худо-бедно справляются. Они не маргиналы, а полноценные члены общества. Многие из них боятся не пережить переезд просто с точки зрения здоровья. Сердце, давление, сахар, почки, отеки. Но всё это технические вещи.

    Но самое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты». И если бы я не слышала этого от десятков стариков лично, то я бы, пожалуй, не поверила и решила, что это вранье и выдумка.

    У нас была подопечная – ей оторвало ногу и руку еще летом 2014 года. Любовь Михайловна жила (год назад померла) в поселке Фабричном, он на окраине Луганска. Там находится птицефабрика. Так вот, туда прилетело несколько снарядов, разрушились несколько цехов. Стояла сильная жара и трупы кур начали разлагаться. И Любовь Михайловна с другими женщинами из поселка пошли разгребать эти трупы, чтобы зараза не перекинулась на другие цеха. В это время прилетел снаряд и женщину ранило, оставив без ноги и руки.

    Женщина 1953 года рождения, немолодая. Ее родной брат, живущий в Днепре, не поверил ей, когда она, придя в себя, позвонила ему и рассказала, что случилось. Он знаете, что сказал на это? Что она врет и что никто их не бомбит, а это все русская пропаганда. Родной брат так сказал.

    У другой женщины из Первомайска – Любови Николаевны – мужа разорвало снарядом на ее глазах. А ее собственный сын из Львова сказал, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. И что в любом случае знать их не хочет, потому что они «сепары» и на референдуме голосовали за Россию. Ей было тогда 83 года.

    Можно бесконечно рассказывать такие истории, у меня их куча, но суть от этого не изменится. Куда ехать Любови Николаевне, когда ее единственный родной сын не приехал на похороны отца и сказал матери по телефону, чтобы она не звонила ему? А что у нее осталось, кроме дома и нескольких собак, которых не возьмёшь собой?

    Есть тысячи разных причин, почему люди не уехали и не уезжают из зоны боевых действий. Но есть главная причина. Это их земля.

    Земля – это не заводы, не фабрики, не уголь и не поля. Земля – это люди. И они хотят жить на своей земле, не отдавая ее никому. И для этого не нужны объяснения.

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