Режиссер Шигина: Парад Победы показал бесстрашие России

Режиссер Шигина: Приезд лидеров стран СНГ показал, что Западу не удастся разобщить постсоветское пространство

Если бы в Москве не прошел парад Победы, это означало бы, что мы чего-то боимся. Сейчас же Владимир Путин подтвердил, что наша страна не намерена сворачивать с намеченного пути, сказала газете ВЗГЛЯД режиссер-документалист Олеся Шигина, комментируя парад Победы на Красной площади.

«Значение парада сложно переоценить, потому что для ребят, которые сейчас находятся на передовой, это крайне важно. Они видят, что наша страна не боится, ее невозможно запугать, Россия не станет пересматривать цели и задачи», – сказала режиссер-документалист Олеся Шигина, член федерального совета Комитета семей воинов Отечества.

«У бойцов на фронте сформируется четкое понимание, что наша страна собрана и намерена идти до конца. И что немаловажно, их поддерживает не только народ, но и лично президент, что видно по речи главы государства. Его слова были сдержанны и выверены. Без лишнего пафоса он дал понять всей западной общественности: Россия продолжит освобождать земли от натовских войск и украинского нацизма», – продолжила собеседница.

«В этой речи четко читалось, что нынешняя спецоперация стоит в одном ряду со священными битвами и победами прошлого. И отражение этой позиции президента я нахожу в словах самих участников СВО. Мне неоднократно доводилось бывать в зоне боевых действий. И почти каждый солдат вспоминает о подвиге наших дедов и прадедов, чью память мы почтили в рамках парада», – подчеркнула режиссер.

«Важно, что президент России вновь акцентировал внимание на том, что для России нет вражеских народов, даже если речь идет о недружественных государствах. Если посмотреть на Украину, у нее был шанс жить спокойной жизнью. Но киевские власти отказались от своей истории, дедов и прадедов, от советского наследия. И сделано это в угоду западным странам – Украина сама впустила на свою территорию иностранных ставленников», – заметила эксперт.

«Еще один очень важный момент парада – это приезд лидеров стран СНГ. Да, нам не всегда и не во всем удается достичь единой позиции. Но сам факт визита говорит о том, что западным странам не удалось и не удастся разобщить постсоветское пространство. Это большая победа президента России», – заключила Шигина.

Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Принимая военный парад на Красной площади в Москве, Владимир Путин выступил с речью. В ней он отметил, что против России вновь развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.

Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер.

Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным

При этом российский лидер акцентировал, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».

После парада Путин вместе с присутствовавшими на параде лидерами ряда стран СНГ посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду.



