Агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве

Агрессивная толпа помешала российскому послу Андрееву возложить цветы к мемориалу в Варшаве

Толпа агрессивных людей преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда дипломат приехал во вторник, чтобы возложить цветы.

Собравшиеся требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленту с пиджака, передает РИА «Новости».

Позднее посол сообщил, что в результате действий толпы не пострадал. При этом возложить венок к мемориалу Андрееву не удалось. Посла вынудили покинуть место происшествия.

Глава дипмиссии сообщил, что «четкая установка» была очевидна. Дипломатов окружила полиция, протестующие «не тянулись своими руками и ногами». Андреев назвал произошедшее «безобразием», нарушением общественного порядка.

Между тем полиция, работавшая на мемориальном кладбище в Варшаве, заявила российским дипломатам, что у нее нет оснований препятствовать протестующим, передает ТАСС.

Андреев рассказал, что старший полицейский пояснил ему, что происходящее является «официальным мероприятием», которое санкционировала мэрия. Он призвал российских дипломатов «рассмотреть возможность удалиться», перейти в другое место.

Посол добавил, что подобный инцидент является неприятным, однако это не выбивает российских дипломатов из равновесия. Несмотря на провокации со стороны недоброжелателей, День Победы всегда будет оставаться праздником. «Это наша победа, и победа всегда будет за нами», – подчеркнул он.

Еще до инцидента в посольстве России в Польше заявили, что российские дипломаты не собираются в День Победы отказываться от возложения венков на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.

Всю площадь перед входом на кладбище заставили украинскими флагами и крестами. Один из элементов мемориального комплекса осквернили антироссийскими надписями.

Напомним, в прошлом году Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красной жидкостью. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

После этого президент Владимир Путин наградил дипломата орденом Александра Невского.