Посол России заявил о контроле спецслужбами Польши подготовки нападения на дипломатов 9 мая

Посол России в Варшаве Сергей Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

«Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу. В Польше очень квалифицированные службы охраны правопорядка, службы безопасности. Все это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так. Соответственно, не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны польских соответствующих служб», – цитирует РИА «Новости» заявление Андреева в эфире Первого канала.

По его словам, польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая.

«Все задаются вопросами, а зачем польские власти себя так подставили? Позволив это безобразие, потому что дискредитация тотальная – идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно, потому, что конечно выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете», – сказал также дипломат в эфире «Россия 24».

Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.