Посол России в Варшаве раскрыл подробности нападения

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

«Никто из наших сотрудников особо не пострадал. За исключением сиропа, которым нас усиленно поливали», – передает РИА «Новости» слова дипломата в эфире «Россия 24». Он добавил, что сделал выводы относительно того, что его облили именно сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.

Посол отметил, что изначально планировалось более широкое мероприятие – традиционные возложения, «Бессмертный полк», которые обычно проводятся 9 мая в Варшаве. Однако, по словам дипломата, в субботу МИД Польши не рекомендовал российской стороне проведение этого мероприятия, сославшись на уголовный кодекс, который запрещает пропаганду ненависти, войны, фашистского или тоталитарного строя.

«По этому поводу мы полякам написали, что это абсурдные утверждения. Но мы уважаем порядки, которые здесь существуют, и мы решили отказаться от проведения широкого мероприятия, но сообщили им, что «посол, тем не менее, приедет сегодня в 12.00 возлагать цветы. Исходили из того, что это какое-никакое мероприятие, и полиция присматривает, обеспечивает порядок», – пояснил посол.

По его словам, когда он прибыл, обнаружил, что у памятника толпа из нескольких сотен человек, в том числе агрессивно настроенных.

«Со всякими плакатами, транспарантами, шумелками... полиции и близко не было. Поэтому когда мы с супругой и несколько наших сотрудников попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок, то нас попросту заблокировали, окружили, дальше были шум-гам, оскорбления, бросали этот сироп, полиция появилась минут через 10... после того, как мы поняли, что к памятнику нас не пустят, мы были вынуждены вернуться ко входу на территорию кладбища, там оставили свой венок, и уже в этот момент полиция худо-бедно обеспечивала наш отъезд, и то – не очень у них это получилось, потому что и машины пинали, и номер сорвали», – заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.

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