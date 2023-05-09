В Австрии осквернили советское захоронение

Посольство России: Вандалы осквернили советское захоронение в австрийском Эбензее

Советское воинское захоронение осквернено в австрийском городе Эбензее (земля Нижняя Австрия), сообщило российское посольство в Вене.

В сообщении, опубликованном диппредставительством в Telegram, говорится, что вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, которые отдали свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.

Особо циничным, подчеркивает посольство, является то, что это подлое преступление было совершено во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Дипломаты пообещали проинформировать об этом местные власти и направить в МИД Австрии ноту протеста, потребовав принять меры с целью установления обстоятельств произошедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности мемориала.

Ранее во вторник мемориальное кладбище советских воинов осквернили в Варшаве. Российскому послу Сергею Андрееву, прибывшему 9 мая на кладбище, чтобы возложить цветы, преградила путь толпа агрессивных людей.