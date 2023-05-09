В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов

На постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве в День Победы появились вульгарные надписи.

Надписи антироссийского и нецензурного содержания нанесли черной краской, передает РИА «Новости».

На месте работают полицейские, однако не предпринимается никаких попыток привести кладбище в порядок.

Напомним, толпа агрессивных людей преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда дипломат приехал во вторник, 9 мая, чтобы возложить цветы. Собравшиеся требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленту с пиджака. В итоге толпа оттеснила дипломатов к автомобилю.

Подобный инцидент произошел и в прошлом году. Тогда Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красной жидкостью. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.