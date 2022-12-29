В Москве прошел парад Победы

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9 мая, вторник  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Спецслужбы России перехитрили украинских охотников на «русский АВАКС»

ФСБ предотвратили диверсию на аэродроме базирования самолетов-разведчиков А-50 Maxim Maksimov/wikipedia.org
Украинские диверсанты предприняли попытку теракта против одного из важнейших самолетов ВКС России – и она была успешно пресечена. «Наши спецслужбы здорово отработали», – заявляют эксперты. Почему самолет А-50 играет столь серьезную роль в проводимой на Украине спецоперации и как ФСБ удалось вскрыть диверсию ВСУ? Подробности...
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Как советские военные медики спасали жизни немцев

Сотни тысяч раненых прошли через руки советских военных медиков в Берлинскую операцию А. Новиков/Фотохроника ТАСС
Ко Дню Победы, 9 мая 1945 года, Берлинская наступательная операция была уже неделю как завершена, однако в разгаре была другая крупная операция. Она носила уже не чисто военный, а прежде всего медицинский характер: советские военные медики боролись за то, чтобы предотвратить распространение среди миллионов жителей города опаснейших заболеваний, вплоть до чумы. Подробности...
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Арабский мир приносит победу русскому миру

Москва добилась важнейшей победы на Ближнем Востоке SANA/REUTERS
У России есть повод праздновать крупную внешнеполитическую победу. Один из важнейших союзников Москвы – Сирия – возвращается в Лигу арабских государств. Это означает не только провал стратегии Запада на Ближнем Востоке, не только крах лозунга «Асад должен уйти», но и как минимум пять новых возможностей и достижений для нашей страны. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мы напрасно думали, что победили фашизм

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня – колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Путин вернул Россию к исторической норме

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным. Подробности...
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Пора порвать с Польшей

Карл III доразвалит Британскую империю

Обсуждение: 9 комментариев

У Зеленского придумали идеологию для России

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
Вы когда-нибудь пользовались интернет-сервисами знакомств?
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  • Да, но безуспешно

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

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    В Москве прошел парад Победы

    На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени  (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
    На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени&#160;(фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
    Парадные расчеты на автомобиле объехал министр обороны РФ Сергей Шойгу&#160;(фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
    Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время парада&#160;(фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)
    Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского войск национальной гвардии России во время парада&#160;(фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
    Расчеты казаков Кубанского войска и Всевеликого войска Донского во время парада&#160;(фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
    Танк Т-34-85, который считается символом Победы, по традиции был во главе механизированной колонны&#160;(фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
    Также по Красной площади проехали бронеавтомобили для спецподразделений «Тигр-М», вооруженные гранатометом и пулеметом&#160;(фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)
    Впервые были продемонстрированы новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат»&#160;(фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»)
    В механизированной колонне также были представлены стратегические ракетные комплексы «Ярс»&#160;(фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
    Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» во время парада&#160;(фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС)
    С речью выступил президент Владимир Путин. Он почтил память погибших в ВОВ, а также подчеркнул, что вся страна сплотилась для поддержки героев СВО&#160;(фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
    Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент РФ Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду&#160;(фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС)
    Парад Победы в режиме реального времени транслировался на крупноформатных цифровых экранах&#160;(фото: предоставлено организаторами)
    По окончании парада приглашенные гости фотографировались на фоне Кремля&#160;(фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
    После парада некоторые участники отправились в Парк Горького, где отпраздновали 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне&#160;(фото: Александр Щербак/ТАСС)
    Бронеавтомобили «ВПК-Урал» на военном параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве&#160;(фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

     
     
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