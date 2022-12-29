В Москве прошел парад Победы На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)