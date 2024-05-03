Прапорщика из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно

Tекст: Алексей Дегтярев

Гвардии прапорщику Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно, он стал 11-м дагестанцем, которому присвоили это звание с начала СВО, указал Меликов в своем Telegram-канале. Прапорщик был замкомандира группы спецназа, сослуживцы отзываются о нем как о грамотном, инициативном и решительном военнослужащем.

В сентябре прошлого года в Запорожской области группу под командованием Худайнатова обстреляли ВСУ, три часа он эвакуировал товарищей по заминированному полю.

После этого он вернулся на опорный пункт, хотя и получил ранения, продолжил корректировать огонь. После этого украинские подразделения отошли. Выполнив задачу до конца, он запросил эвакуацию, но оказалось слишком поздно. От полученных ран и кровопотери он умер на операционном столе.

Благодаря работе разведгруппы Худайнатова за период проведения СВО уничтожили свыше 1 тыс. националистов, 10 наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, множество танков, машин, оружия и склад с боеприпасами.

Меликов выразил соболезнования родным и близким военного, и подчеркнул, что его восхищает бесстрашие и самоотверженность прапорщика. «Это история о стальном характере и огромной любви к Родине. Дагестан всегда будет гордиться своим Героем», – заключил глава Дагестана.

Ранее другой участник спецоперации из Дагестана полковник Магомедали Магомеджанов получил звание Героя России посмертно.