Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Прапорщика из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно
Дагестанцу Фархаду Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно за подвиг в ходе спецоперации, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Гвардии прапорщику Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно, он стал 11-м дагестанцем, которому присвоили это звание с начала СВО, указал Меликов в своем Telegram-канале. Прапорщик был замкомандира группы спецназа, сослуживцы отзываются о нем как о грамотном, инициативном и решительном военнослужащем.
В сентябре прошлого года в Запорожской области группу под командованием Худайнатова обстреляли ВСУ, три часа он эвакуировал товарищей по заминированному полю.
После этого он вернулся на опорный пункт, хотя и получил ранения, продолжил корректировать огонь. После этого украинские подразделения отошли. Выполнив задачу до конца, он запросил эвакуацию, но оказалось слишком поздно. От полученных ран и кровопотери он умер на операционном столе.
Благодаря работе разведгруппы Худайнатова за период проведения СВО уничтожили свыше 1 тыс. националистов, 10 наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, множество танков, машин, оружия и склад с боеприпасами.
Меликов выразил соболезнования родным и близким военного, и подчеркнул, что его восхищает бесстрашие и самоотверженность прапорщика. «Это история о стальном характере и огромной любви к Родине. Дагестан всегда будет гордиться своим Героем», – заключил глава Дагестана.
Ранее другой участник спецоперации из Дагестана полковник Магомедали Магомеджанов получил звание Героя России посмертно.