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Участвовавший в СВО полковник из Дагестана удостоен звания Героя России посмертно
Участник спецоперации родом из Дагестана полковник Магомедали Магомеджанов получил звание Героя России посмертно, сообщил руководитель региона Сергей Меликов.
Магомеджанов – уроженец села Хлют Рутульского района, он стал десятым дагестанцем, удостоенным звания Героя России с начала спецоперации, указал Меликов в своем Telegram-канале.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, добавил глава региона.
Магомеджанов также являлся участником борьбы против терроризма на Северном Кавказе. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте. Он также проявил себя в Сирии, а с началом СВО ушел на передовую.
Меликов добавил, что полковник был «не просто хорошим командиром», но и подготовил достойную смену «в лучших традициях морской пехоты».
«Мы будем всегда помнить и чтить память этого мужественного человека, который всю жизнь посвятил защите России», – заключил глава Дагестана.
Ранее Героями России посмертно стали участники СВО Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов, это операторы FPV-дронов.