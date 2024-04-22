Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.

Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.