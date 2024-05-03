На выставке «Россия» платформа «Дигория» и общество «Знание» провели гуманитарный марафон

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе мероприятия «Дигория» объявила о расширении – теперь к ней могут присоединиться не только политологи, но и другие социо-гуманитарии, в том числе философы, социологи, психологи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы создали инфраструктуру, в рамках которой каждый гуманитарий страны может получить все необходимые возможности в «одно окно»: получить грант на реализацию проекта, войти в экспертный клуб и заниматься публичной деятельностью на федеральном уровне, получить опыт и знания от лучших наставников страны и многое другое», – отметил руководитель платформы Заурбек Хугаев.

Гуманитарный марафон призван познакомить аудиторию с трендами и инновациями в социально-гуманитарных дисциплинах, рассказал первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко. Мероприятие дает возможность взглянуть по-новому на вызовы, которые стоят перед государством и обществом, добавил он.

Программа гуманитарного марафона состояла из выступлений спикеров профильных направлений. Также на мероприятии прошел Карьерный фестиваль PolitJob. Участники смогли узнать от руководителей HR-подразделений ведущих организаций общественно-политической сферы, о том, как строить карьеру студентам и выпускникам гуманитарных специальностей, какие навыки востребованы сегодня на рынке труда, о корпоративной культуре, возможностях трудоустройства и стажировках.

Гуманитарный марафон завершился закрытым заседанием экспертного клуба «Дигория», где члены клуба и руководство платформы обсудили смыслы, выработанные в рамках мероприятия, разработали новые подходы к синергии социально-гуманитарных наук, а также реализацию общественно-политических проектов в патриотической и молодежной сфере. Заседание прошло при поддержке Фонда президентских грантов.