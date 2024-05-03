Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Около школы в столице США устроили стрельбу
Ученица пострадала в результате перестрелки у школы в США
В результате стрельбы у школы в Вашингтоне пострадала 17-летняя ученица, ее госпитализировали, сообщило местное управление полиции.
По предварительной информации, школьница получила легкие травмы после того, как пуля попала в стену здания школы и срикошетила от нее, говорится в публикации ведомства в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС. Прямая угроза безопасности школы отсутствует, добавили там.
Предположительно, стрельба произошла в результате конфликта между несколькими людьми вне здания школы. Очевидцы рассказали, что слышали серию выстрелов. Ведется расследование.
В прошлом году трансгендер расстрелял детей в американской школе.