Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Финляндии направлена нота из-за недопуска к задержанным россиянам
Россия направила ноту МИД Финляндии из-за недопуска к задержанным россиянам
Посольство России в Финляндии направило ноту в МИД страны с требованием предоставить доступ к задержанным в Каяани россиянам, сообщили в дипмиссии. Ответа на запросы нет с 30 апреля, когда были задержаны трое россиян, обучающихся в местном колледже.
По имеющимся сведениям, молодые люди подозреваются в незаконном вывозе из Финляндии товаров, подпадающих под антироссийские санкции, передает ТАСС.
В сообщении посольства говорится, что сразу же после получения информации о задержании россиян посольство потребовало от финских правоохранительных органов предоставить сведения о причинах задержания и возможность консульского доступа к задержанным.
Дипломаты отмечают, что подобные действия финских властей являются грубым нарушением положений двусторонней консульской конвенции.
Ранее суд в финском городе Каяани постановил взять под стражу троих граждан России, подозреваемых в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. Это в Финляндии считается преступлением, связанным с нарушением санкционного законодательства.