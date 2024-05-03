Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Илон Маск предупредил о крахе доллара из-за госдолга США
Илон Маск предупредил, что доллар ничего не будет стоить из-за госдолга США
Доллар США ничего не будет стоить, если не удастся решить проблему государственного долга страны, заявил американский предприниматель Илон Маск.
О том, что доллар ждет крах, если не решится вопрос с госдолгом США, Маск написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».
Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.