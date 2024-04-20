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    Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    @ Александр Река/ТАСС

    20 апреля 2024, 12:00 Мнение

    Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

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    Для широкой общественности группировка войск «Север» впервые возникла в соцсетях Минобороны России, а также в сообщениях новостных агентств, которым оборонное ведомство рассылает ежедневные пресс-релизы о ходе специальной военной операции.

    Из сообщений вытекает, что новая группа войск сформирована на базе группировки прикрытия границы. Основная часть ее деятельности, согласно публикуемым Минобороны данным, была связана с защитой Белгородской области. Тем же самым пока что занимается и «Север».

    Но есть еще одно изменение в официальной информации – там появилось ранее отсутствовавшее в пресс-релизах Белгородское направление. Ключик к тому, чтобы предположить характер задач, которые ставятся перед новой группировкой.

    Защитить Белгород

    Белгород – один из лучших виденных мной региональных центов весовой категории «300 тыс. жителей». Там тепло и светло, но при этом отсутствует ряд специфических и не всегда приятных моментов южных городов. Он ухожен и приятен. Оказавшись там первый раз, я подумал: бы тут жил!

    Но это не вся правда. Белгород сегодня – это не мирный и безмятежный город. Везде бетонные укрытия – чтобы там могли спрятаться застигнутые обстрелом жители. На домах указатели, подсказывающие, как быстрее добраться до убежища. Окна заклеены крест-накрест – так больше шансов, что они не разлетятся на кусочки от взрывной волны. Жители нервные – но кто их будет за это корить, когда любой поход за хлебом может оказаться последним?

    Можно предположить, что задачей для войск «Севера» станет выдавливание противника дальше от границы. На расстояние, достаточное, чтобы до Белгорода нельзя было дотянуться реактивными системами залпового огня советской эпохи.

    Правда, даже в этом случае у врага останутся более серьезные ракеты или беспилотники самолетного типа. Впрочем, те и до Москвы достают, да и расходовать их противник предпочитает на цели, имеющие стратегическое значение. Другое дело – выпустить по городу наугад пакет реактивных снарядов в террористических целях. Это дешево, просто, и в таком украинцы никогда себе не отказывали.

    Перегрузить больницы, невротизировать жителей города и отдыхающих в нем военных, удовлетворить садистские желания – мотивация противника может быть самая разнообразная. Но надежнее всего работать не с мотивацией, а с технической возможностью осуществить задуманное. И необходимость отодвинуть врага достаточно далеко от регионального центра может быть достаточной причиной для создания новой группы войск.

    К тому же, отбросив неприятеля от границы, можно будет снизить привлекательность территорий «старой» России для террористов из РДК (организация запрещена в России) и курирующей эту дрянь украинской военной разведки. Уж больно там сильно рассчитывают на стратегию непрямых действий в отношении российского общества, на психологические операции с целью расколоть русских изнутри. Настолько, что готовы положить сотню солдат на то, чтобы сфотографироваться в приграничной деревеньке в Белгородской области.

    Раздергать врага

    Но, даже достигнув этой цели, группировка войск «Север», скорее всего, не встанет в глухую оборону. Причина этого – в текущей стратегии ВС РФ.

    С того момента, как боевые действия приобрели позиционный характер в конце 2022 года, российские войска отдали инициативу противнику. Россия стремилась отвлечь резервы неприятеля, активно действуя в Артемовске. В остальном войска занимали оптимальные позиции для обороны. Для этого даже было принято нелегкое решение оставить Херсон, единственный региональный центр, занятый с начала спецоперации.

    Летом 2023 года противник ударил, стремясь прорвать оборонительные линии и перерезать сухопутный коридор в Крым. Но то, что должно было стать быстрым и маневренным броском, обернулось для врага кровавой и длительной мясорубкой. После провала наступления украинские формирования понесли такие серьезные потери, что инициатива сама собой вернулась к русским.

    То, что делают наши войска сегодня, не похоже на наступления Второй мировой с их внезапными и глубокими ударами, котлами и мгновенными обрушениями фронтов. Боевые действия приобрели позиционный характер. Больше это похоже на успех Брусиловского прорыва в годы Первой мировой. По крайней мере, стремление бить на самых разных участках далеко протянувшейся линии соприкосновения просматривается явно.

    Преимущества этой стратегии очевидны – создавая напряжение то там, то тут, мы не даем противнику маневрировать резервами. В условиях отсутствия ярко выраженного главного удара нельзя бросить все, что есть, на его парирование. Ведь тогда вы просто оголите остальные направления, и атакующие добьются успеха не на одном, так на другом участке. Или на третьем, четвертом или пятом.

    Мобилизовав три сотни тысяч человек, набрав еще большее количество добровольцев и наладив выпуск боеприпасов, техники и вооружений, Россия обрела возможность давить на ВСУ на все большем количестве направлений. И переформатирование группы прикрытия госграницы в группировку войск «Север», теперь унифицированную по названию с другими объединениями, активно участвующими в СВО, сигнализирует о том, что ее роль, скорее всего, будет схожей.

    География давления на врага станет шире. Еще больше резервов врага свяжутся боями. И день, когда у ВСУ обвалится фронт, наступит быстрее.

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