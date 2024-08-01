Историк объяснил значение признания преступлений финских оккупантов геноцидом

Историк Герасев: Зверства и бесчинства финской оккупационной власти в Карелии не имеют срока давности

Tекст: Олег Исайченко

«На территории советской Карелии финские оккупационные власти организовали свыше ста лагерей различного типа, из них 14 – концлагеря для гражданского населения, более 40 – для военнопленных. Кроме того, в период с осени 1941 года и до конца июня 1944-го действовали 30 трудовых лагерей. Весь регион страдал от действий противника», – отметил Илья Герасев, член Общественной палаты Российской Федерации, историк.

Он напомнил, что за время оккупации от голода и болезней в общем счете погибло более 26 тыс. мирных граждан и советских военнопленных. Собеседник подчеркнул: это достоверные данные – были обнаружены места захоронений. «Уровень смертности в этих концентрационных лагерях в 1942 году на территории Карелии был выше, чем в немецко-фашистских. Те зверства и бесчинства войск Финляндии не могут быть забыты. У этих преступлений нет срока давности», – акцентировал историк.

Решение Верховного суда Карелии он назвал очень важным. «Даже спустя 80 лет финские оккупанты – преступники. Признание этого факта на высоком уровне значимое событие, причем не только для историков. Оно касается и тех, чьи родственники с 1941 по 1944 год оказались за колючей проволокой, и тех, чьи близкие были убиты в лагерях, и в целом россиян. Это наша память, это делает нас теми, кто мы есть. Об этом нужно помнить и говорить, а также ни в коем случае не забывать того, что творили финские войска», – заключил Герасев.

Ранее Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. На официальном сайте Следственного комитета (СК) сказано, что обстоятельства уничтожения мирного населения были доподлинно установлены в ходе изучения и анализа архивных материалов.

«Допросы свидетелей и потерпевших, пострадавших от действий карателей, стали еще одним подтверждением их преступных планов, направленных на полное истребление местных жителей, как этнической, расовой и религиозной группы», – отмечают в СК.

Напомним, к концу 1941 года две трети всей территории Карело-Финской ССР, включая столицу – город Петрозаводск, оказались оккупированы финскими и немецкими войсками. Подобное положение в регионе продолжалось с осени 1941 года до конца июня 1944 года.

Несмотря на проведенную массовую эвакуацию более 86 тыс. человек остались заложниками преступных действий противников СССР. С октября 1941 года с целью эксплуатации мирного населения и военнопленных в городе Петрозаводске, населенных пунктах Кутижма, Киндасово, Вилга, Колвасозеро, Святнаволок и Лососиное был создан ряд концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения.

Кроме того, финские власти организовывали и трудовые лагеря. Документально подтверждены многочисленные факты истязаний заключенных, включая женщин, стариков и детей. Узников заставляли работать по 12-14 часов в сутки на лесозаготовках. При этом они не имели теплой одежды и обуви, что приводило к обморожениям в зимний период. За малейшую попытку неповиновения заключенных жестоко наказывали.