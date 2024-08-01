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    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    17 комментариев
    1 августа 2024, 14:26 • Новости дня

    Историк объяснил значение признания преступлений финских оккупантов геноцидом

    Историк Герасев: Зверства и бесчинства финской оккупационной власти в Карелии не имеют срока давности

    Историк объяснил значение признания преступлений финских оккупантов геноцидом
    @ Дмитрий Козлов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Зверства и бесчинства финских оккупационных властей в Карелии не могут быть забыты. У этих преступлений нет срока давности. Признание их действий геноцидом – значимое событие, причем не только для профильных специалистов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал историк Илья Герасев. Ранее Верховный суд Карелии признал действия Финляндии в годы войны геноцидом.

    «На территории советской Карелии финские оккупационные власти организовали свыше ста лагерей различного типа, из них 14 – концлагеря для гражданского населения, более 40 – для военнопленных. Кроме того, в период с осени 1941 года и до конца июня 1944-го действовали 30 трудовых лагерей. Весь регион страдал от действий противника», – отметил Илья Герасев, член Общественной палаты Российской Федерации, историк.

    Он напомнил, что за время оккупации от голода и болезней в общем счете погибло более 26 тыс. мирных граждан и советских военнопленных. Собеседник подчеркнул: это достоверные данные – были обнаружены места захоронений. «Уровень смертности в этих концентрационных лагерях в 1942 году на территории Карелии был выше, чем в немецко-фашистских. Те зверства и бесчинства войск Финляндии не могут быть забыты. У этих преступлений нет срока давности», – акцентировал историк.

    Решение Верховного суда Карелии он назвал очень важным. «Даже спустя 80 лет финские оккупанты – преступники. Признание этого факта на высоком уровне значимое событие, причем не только для историков. Оно касается и тех, чьи родственники с 1941 по 1944 год оказались за колючей проволокой, и тех, чьи близкие были убиты в лагерях, и в целом россиян. Это наша память, это делает нас теми, кто мы есть. Об этом нужно помнить и говорить, а также ни в коем случае не забывать того, что творили финские войска», – заключил Герасев.

    Ранее Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. На официальном сайте Следственного комитета (СК) сказано, что обстоятельства уничтожения мирного населения были доподлинно установлены в ходе изучения и анализа архивных материалов.

    «Допросы свидетелей и потерпевших, пострадавших от действий карателей, стали еще одним подтверждением их преступных планов, направленных на полное истребление местных жителей, как этнической, расовой и религиозной группы», – отмечают в СК.

    Напомним, к концу 1941 года две трети всей территории Карело-Финской ССР, включая столицу – город Петрозаводск, оказались оккупированы финскими и немецкими войсками. Подобное положение в регионе продолжалось с осени 1941 года до конца июня 1944 года.

    Несмотря на проведенную массовую эвакуацию более 86 тыс. человек остались заложниками преступных действий противников СССР. С октября 1941 года с целью эксплуатации мирного населения и военнопленных в городе Петрозаводске, населенных пунктах Кутижма, Киндасово, Вилга, Колвасозеро, Святнаволок и Лососиное был создан ряд концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения.

    Кроме того, финские власти организовывали и трудовые лагеря. Документально подтверждены многочисленные факты истязаний заключенных, включая женщин, стариков и детей. Узников заставляли работать по 12-14 часов в сутки на лесозаготовках. При этом они не имели теплой одежды и обуви, что приводило к обморожениям в зимний период. За малейшую попытку неповиновения заключенных жестоко наказывали.

    31 июля 2024, 12:50 • Новости дня
    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Спикер МИД Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с народом «что-то сломалось», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова в ответ на заявление Минюста о недостаточности оснований для внесения исполнительницы в реестр иностранных агентов.

    В частности, дипломат напомнила о словах композитора Микаэла Таривердиева касательно творческой работы с Пугачевой о том, что он был поражен ее артистическими данными, однако потом «что-то сломалось», передает ТАСС.

    «Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой: каждый пошел своим путем и уже неинтересно», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что ломалось таким образом у певицы со многими людьми, однако теперь «что-то сломалось» на глобальном уровне – «у нее с народом».

    Ранее Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.

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    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    29 июля 2024, 17:31 • Новости дня
    В ФРГ «приняли к сведению» слова Путина об американских ракетах

    В ФРГ настаивают на размещении средств сдерживания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

    «Мы принимаем это к сведению», – сказала Хоффман, передает РИА «Новости».

    По ее утверждению, Берлин настаивает на размещении этих вооружений на территории Германии, поскольку Россия якобы «изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами».

    Ранее Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.

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    31 июля 2024, 14:58 • Новости дня
    СМИ: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Shot: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Tекст: Александра Юдина

    Две россиянки, пострадавшие от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи, уже два месяца не могут покинуть страну из-за запрета на выезд. Женщины столкнулись с финансовыми трудностями и не могут вернуться домой даже на похороны близкого родственника, отмечают СМИ.

    Инцидент с задержанием и избиением российских туристок в Турции продолжает иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что одна из женщин уже прошла судебное заседание и была оправдана, обе они до сих пор не могут покинуть страну, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Так, запрет на выезд вынуждает россиянок находиться в Анталье в сложных условиях. Им приходится постоянно менять место жительства, так как долгосрочная аренда невозможна.

    Одна из пострадавших женщин столкнулась с личной трагедией – умерла ее свекровь. Однако она не может вернуться в Россию, чтобы попрощаться с близким человеком. Несмотря на обращение в соответствующие инстанции, ей до сих пор не назначена дата судебного заседания, которое могло бы снять запрет на выезд.

    Юристы, представляющие интересы пострадавших россиянок, отмечают, что подобные ситуации создают негативный имидж Турции как туристического направления и могут привести к снижению потока российских туристов. Они призывают турецкие власти как можно скорее разрешить эту ситуацию и обеспечить женщинам возможность вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что арендатор в Турции вынудил россиянку жить в подвальном помещении.

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    31 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами

    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами

    Tекст: Александра Юдина

    Активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов уехавших в Литву радикальных оппозиционеров, готовящих диверсии с использованием дронов и радиоактивных веществ, нацеленные как на Белоруссию, так и на Украину.

    По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.

    К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.

    Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.

    Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.

    Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    30 июля 2024, 09:36 • Новости дня
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов назвал объятия представляющей Азербайджан уроженки России Анны Башты с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан на Олимпиаде в Париже «тараканами» последней.

    По его словам, такое поведение связано «с внутренними противоречиями» украинской спортсменки, передает «Спорт-Экспресс».

    Мамедов добавил, что постоянные изменения позиции украинской стороны свидетельствуют о наличии серьезных внутренних конфликтов.

    По его мнению, это может быть связано «с тараканами» в голове.

    «Они сами не знают, чего хотят», – заключил Мамедов.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    31 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Выставка в честь российских олимпийцев открылась в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в центре Парижа начала работу выставка «Легенды российского спорта на протяжении олимпийского века».

    Экспозиция, собравшая редкие фотографии и архивные материалы, рассказывает о спортивных традициях России и ее вкладе в мировой спорт, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова, передает ТАСС.

    Выставка занимает два этажа центра, на ней представлено около сотни исторических фотографий. Несколько экранов транслируют олимпийские хроники с участием советских и российских спортсменов.

    На счету российских и советских спортсменов за всю историю олимпийского движения более 2 тыс. медалей, из них 751 – золотая, отметил атташе по культуре и спорту посольства России в Париже Антон Токовинин. «Это второй результат в мире. Российские и советские делегации 16 раз становились первыми по итогам командного зачета», – добавил он.

    В свою очередь амбассадор во Франции Игр будущего Жереми Буи признался, что с юношества знаком с достижениями российских спортсменов. Он выразил надежду, что «подрастающее поколение французов также будет знать об атлетах из России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.

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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    31 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    В Кремле сочли схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Представитель Кремля Песков назвал схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений, выразил мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, подобные заявления Москва слышала на разных уровнях, однако не получила никаких детализирующих пояснений, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что данная тема изредка озвучивается, однако не имеет какой-либо конкретики.

    В то же время Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговоров.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

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    31 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В МИД назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение украинских властей о прекращении поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба» является шантажом в отношении Венгрии и Словакии, заявил замдиректора информации и печати российского МИД Андрей Настасьин.

    Этот шаг демонстрирует полную неспособность Киева к конструктивному диалогу, заявил Настасьин на брифинге, передает ТАСС.

    «Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизтоплива Украине, если транзит нефти не восстановят.

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    31 июля 2024, 20:28 • Новости дня
    Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

    Минэкономразвития: Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

    Иностранные туристы стали чаще посещать Россию
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранный туристический поток в Россию в первой половине этого года вырос почти в полтора раза, сообщило Минэкономразвития.

    По данным министерства, в первом полугодии 2024 года турпоток иностранцев, остановившихся в отелях, увеличился до 1,8 млн человек, передает ТАСС. Это на 42,4% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

    Ранее сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.

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    31 июля 2024, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России

    Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства ПВО в ночь на среду сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 11 над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 11 дронов ВСУ над Белгородской, четыре – над Брянской, а также по одному беспилотнику над Курской, Калужской, Ростовской областями и республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области.

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    1 августа 2024, 10:57 • Новости дня
    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии

    Политолог Шеслер: Окончание военных действий зависит не от мнения украинского народа, а от воли Запада

    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея Владимира Зеленского о проведении референдума – очередная уловка, с помощью которой украинское руководство попытается загнать Россию в невыгодные условия по заморозке конфликта, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он не может быть решен одним человеком.

    «В украинском обществе наблюдается усталость от конфликта. Очень многие граждане, в том числе и некоторые националисты, хотят, чтобы военные действия прекратились, потому что практически у каждого из них среди знакомых и близких есть погибшие. Другое дело, что инициатива Владимира Зеленского не приведет к миру», – считает политолог Лариса Шеслер.

    Она убеждена: идея о проведении референдума – «очередная уловка», с помощью которой украинское руководство «попытается загнать Россию в очень невыгодные условия по заморозке конфликта».

    «Очевидно, подобный опрос, организованный на территории, контролируемой Киевом, будет всегда давать тот результат, который нужен офису Зеленского. Ничего общего с позицией населения итоги референдума иметь не будут», – детализировала собеседница. Политолог напомнила: мнение жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже высказались о том, что они являются частью России, не интересует ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель.

    То есть слова Зеленского – это некая иллюзия демократии. «Окончание военных действий зависит вовсе не от мнения украинского народа, как это пытаются подать в Киеве, и не от результатов референдума, а от воли западных кураторов. Напомню, что в украинском законодательстве закреплен отказ страны от переговоров с Москвой. На этом фоне они, говоря о референдуме и о возможном участии России в мирной конференции, лишь пытаются маневрировать. Все их заявления – абсолютная ложь», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта с Россией. В интервью французскому изданию Le Monde он допустил возможность отказа от возвращения границ государства 1991 год военным путем. Однако, по его словам, вопрос территориальной целостности не может решаться только правительством – свое мнение по данному вопросу должен выразить и народ.

    При этом вариант с уступками части регионов Зеленский назвал «не самым лучшим», поскольку в этом случае конфликт фактически закончится «победой» Москвы. Тем не менее он также допустил возможность присутствия российской стороны на втором «саммите мира», так как многие лидеры других государств считают это необходимым.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина готова начать детальное обсуждение вопроса о территориальной целостности страны с союзниками. Кроме того, он подчеркивал, что в его офисе уже ведутся работы по составлению плана действий по достижению мира. По его словам, итоговый документ будет выпущен до конца ноября.

    Он также считает, что к справедливому завершению конфликта может привести лишь укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию. При этом Зеленский добавил, что ему уже поступали неофициальные предложения о заморозке боевых действий, но он не мог на них согласиться.

    До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не могут принудить к диалогу с Москвой. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул он. Сенатор Андрей Климов отмечал нелепость подобных высказываний, поскольку офис Зеленского подчиняется указам западных стран.

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    30 июля 2024, 13:49 • Новости дня
    Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

    Глава ЦБ Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

    По ее словам, банки предлагают клиентам различные «завлекаловки» в виде рассрочек, кэшбэка и заниженных ставок, скрывая при этом дополнительные риски и повышая конечную стоимость кредита, передает ТАСС.

    «ЦБ будет активно бороться с недобросовестными практиками на ипотечном рынке», – подчеркнула Набиуллина.

    Также она отметила, что многие банки предлагают клиентам различные схемы, которые на первый взгляд выглядят привлекательно, что на самом деле могут привести к серьезным финансовым проблемам для заемщиков.

    Кроме того, Набиуллина выразила уверенность в том, что ставки по ипотеке в России начнут снижаться по мере замедления инфляции и последовательного снижения ключевой ставки.

    В заключение глава ЦБ призвала граждан быть бдительными при выборе ипотечного кредита и тщательно изучать все условия договора.

    Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

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    30 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Набиуллина назвала лучший способ защитить доходы граждан

    Глава ЦБ Набиуллина: Контроль инфляции является главным инструментом для защиты доходов граждан

    Tекст: Александра Юдина

    Лучшим инструментом для защиты реальных доходов граждан и обеспечения устойчивого экономического роста является сдерживание инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, несмотря на сложности, связанные с текущей экономической ситуацией, Банк России твердо намерен достичь поставленной цели, передает ТАСС.

    Также Набиуллина отметила, что контроль над инфляцией является не просто конъюнктурной задачей, а стратегической целью ЦБ, сравнив текущее состояние российской экономики с плаванием корабля в бурных водах.

    Кроме того, глава Банка России обратилась к представителям бизнеса, призвав их более тщательно подходить к управлению процентными рисками. По ее словам, широкое распространение кредитов с плавающей ставкой создает определенные риски для компаний, и необходимо принимать меры для их минимизации.

    Набиуллина заверила, что российская банковская система находится в стабильном состоянии и обладает достаточным запасом прочности. Однако она предупредила, что банки должны разумно оценивать риски при финансировании различных проектов, учитывая интересы вкладчиков.

    Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

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    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

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    Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

    Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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