Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Как и все хитроумные комбинации украинских властей, атака на российские корабли в Севастопольской бухте произвела в медиапространстве куда больший эффект, чем реально повлияла на ход боевых действий. И дело не в том, насколько успешной оказалась вся эта операция. Наверняка в небратских штабах уже раздают награды участникам и организаторам всей этой эпопеи.

Судя по предоставленной российским Министерством обороны сухой информации, один корабль и боновые заграждения дронам все-таки удалось повредить, и только специалисты могут оценить, насколько стоимость ремонта окупает 17 потерянных противником беспилотников. Но что это дает украинской стороне?

По большому счету российский флот в последние месяцы и так очень мало участвовал в СВО, ограничиваясь ракетными ударами с дальней дистанции. Вряд ли его способность наносить эти удары существенно снизилась бы, если бы даже все снаряды достигли цели. А повторить такую операцию теперь будет крайне сложно. Хотя бы потому, что теперь охрана и наблюдение будут усилены, а готовность украинской стороны использовать для таких атак «зерновой коридор» не вызывает сомнений.

В то же время реальная атака уже по традиции сопровождалась мощной информационной кампанией. Разве что марку и фон для селфи не успели выпустить. Такое впечатление, что украинским СМИ и блогерам военные о своих планах сообщают еще до их реализации. Да и наши всепропальщики от них не отстают, начиная голосить об очередной катастрофе еще до того, как станут известны хоть какие-то подробности, как будто сидят на зарплате у той же организации.

Так может, ради этого всё и затевалось? Тем более с успехами на фронте у небратьев всё грустнее, западные партнеры всё чаще выражают недовольство расходами на поддержку Украины, не приносящими результатов, а их население – санкциями, бьющими по карману простой народ. А тут еще в Штатах выборы на носу, нужно хоть какого-то позитива подкинуть демократам.

Но в Киеве забывают, что борьба идет не только и не столько в информационном поле. И у звонких пиар-акций всегда есть вполне реальные последствия. Так, после злоупотребления «зерновым коридором» со стороны Украины у России появился железный повод приостановить участие в «зерновой сделке». Конечно, обвинения со стороны западных стран и ООН в наш адрес всё равно будут звучать, только будут они теперь совсем уж неубедительными – факт нарушения условий украинской стороной зафиксирован.

Кто-то может возразить, что приостановка Россией участия в сделке не помешает иностранным судам входить в украинские порты, и транзит уже идет прямо сейчас. Да, не помешает. Но если кто-то забыл, и до той самой сделки российская сторона не мешала судоходству нейтралов в Черном море. Мешало им кое-что другое. Украинские мины, которыми был усеян фарватер. А самым главным условием, которое позволило их снять, было обещание со стороны России не использовать разминированные воды для атак на украинское побережье. Теперь сделки нет – значит, обязательства тоже нет. И в любой момент российский флот может высадить десант в любом приморском городе.

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Не факт, что такая высадка реально будет произведена, но никто не помешает нашим активно изображать подготовку к ней. Так что теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Причем действовать под угрозой того, что минирующие сами попадут под удар. И независимо от того, какой вариант будет выбран, придется держать больше войск в резерве для обороны побережья. Тех самых, которые в свете российской мобилизации в любой момент могут потребоваться на фронте.