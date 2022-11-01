Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

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1 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
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США признали провал экономической блокады России

Экономика России не оправдала ожидания Запада Владимир Сергеев/РИА Новости
В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ. Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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«Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

«Андрей мудрый был ребенок», говорит Мария Костюк t.me/kostuyk
«Могу только сказать: держитесь. И верьте в величие своих сыновей. Нет у меня других слов для коллег, у которых дети погибли... Если сведет судьба, увидимся где-то – наверное, поревем вместе, прежде всего. И разойдемся к людям, помогать им». Замглавы правительства Еврейской автономной области рассказывает о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе. Подробности...
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Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

Террористическая активность Лондона в отношении России растет Matt Dunham/AP/ТАСС
Появляется все больше данных о том, что Британия приняла активное участие в двух терактах, подорвав «Северные потоки» и организовав атаку на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Причем в первом случае экс-премьер Британии Лиз Трасс, как сообщают СМИ, после взрывов написала госсекретарю США телефонное сообщение со словами «все сделано». Что враждебному поведению Лондона может противопоставить Россия? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Подробности...

Нужно ли сейчас договариваться с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться на саммите Большой двадцатки. Но какой будет результат от этих встреч? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как обойтись без успокоительных

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
По сравнению с нашими предками большинство из нас и сейчас живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой. Подробности...
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 5 комментариев

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Владислав Исаев

    Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

    Владислав Исаев
    политолог
    		1 ноября 2022, 17:15

    Как и все хитроумные комбинации украинских властей, атака на российские корабли в Севастопольской бухте произвела в медиапространстве куда больший эффект, чем реально повлияла на ход боевых действий. И дело не в том, насколько успешной оказалась вся эта операция. Наверняка в небратских штабах уже раздают награды участникам и организаторам всей этой эпопеи.

    Судя по предоставленной российским Министерством обороны сухой информации, один корабль и боновые заграждения дронам все-таки удалось повредить, и только специалисты могут оценить, насколько стоимость ремонта окупает 17 потерянных противником беспилотников. Но что это дает украинской стороне?

    По большому счету российский флот в последние месяцы и так очень мало участвовал в СВО, ограничиваясь ракетными ударами с дальней дистанции. Вряд ли его способность наносить эти удары существенно снизилась бы, если бы даже все снаряды достигли цели. А повторить такую операцию теперь будет крайне сложно. Хотя бы потому, что теперь охрана и наблюдение будут усилены, а готовность украинской стороны использовать для таких атак «зерновой коридор» не вызывает сомнений.

    В то же время реальная атака уже по традиции сопровождалась мощной информационной кампанией. Разве что марку и фон для селфи не успели выпустить. Такое впечатление, что украинским СМИ и блогерам военные о своих планах сообщают еще до их реализации. Да и наши всепропальщики от них не отстают, начиная голосить об очередной катастрофе еще до того, как станут известны хоть какие-то подробности, как будто сидят на зарплате у той же организации.

    Так может, ради этого всё и затевалось? Тем более с успехами на фронте у небратьев всё грустнее, западные партнеры всё чаще выражают недовольство расходами на поддержку Украины, не приносящими результатов, а их население – санкциями, бьющими по карману простой народ. А тут еще в Штатах выборы на носу, нужно хоть какого-то позитива подкинуть демократам. 

    Фото: WORLD FOOD PROGRAMME/Reuters

    Но в Киеве забывают, что борьба идет не только и не столько в информационном поле. И у звонких пиар-акций всегда есть вполне реальные последствия. Так, после злоупотребления «зерновым коридором» со стороны Украины у России появился железный повод приостановить участие в «зерновой сделке». Конечно, обвинения со стороны западных стран и ООН в наш адрес всё равно будут звучать, только будут они теперь совсем уж неубедительными – факт нарушения условий украинской стороной зафиксирован.

    Кто-то может возразить, что приостановка Россией участия в сделке не помешает иностранным судам входить в украинские порты, и транзит уже идет прямо сейчас. Да, не помешает. Но если кто-то забыл, и до той самой сделки российская сторона не мешала судоходству нейтралов в Черном море. Мешало им кое-что другое. Украинские мины, которыми был усеян фарватер. А самым главным условием, которое позволило их снять, было обещание со стороны России не использовать разминированные воды для атак на украинское побережье. Теперь сделки нет – значит, обязательства тоже нет. И в любой момент российский флот может высадить десант в любом приморском городе. 

    Не факт, что такая высадка реально будет произведена, но никто не помешает нашим активно изображать подготовку к ней. Так что теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Причем действовать под угрозой того, что минирующие сами попадут под удар. И независимо от того, какой вариант будет выбран, придется держать больше войск в резерве для обороны побережья. Тех самых, которые в свете российской мобилизации в любой момент могут потребоваться на фронте.

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