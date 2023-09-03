  • Мужчина устроил взрыв в доме под Ярославлем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    Минобороны Белоруссии: Подразделения КСОР ОДКБ на учениях в республике отработали блокирование и уничтожение боевиков
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО
    В США назвали условие распада НАТО
    В Румынии оценили риски из-за ударов России по инфраструктуре Украины
    Царев назвал причины ареста Коломойского
    Стало известно о поставке российских самолетов в Иран
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    17 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    6 комментариев
    3 сентября 2023, 19:05

    Латвия пытается устранить главного защитника русского населения

    Латвия пытается устранить главного защитника русского населения

    Tекст: Никита Демьянов

    Масштабную кампанию против ведущего русского политика Латвии организовало латвийское государство. Мэра города Резекне Александра Барташевича обвиняют теперь в финансовом кризисе – и дело может кончиться его увольнением. На самом же деле причины атаки на Барташевича прямо связаны с защитой им прав русского населения Латвии.

    Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич явно встал костью в горле у руководства Латвии. Ведь этот политик не только ставит целью защиту местного русского населения, так еще и осмеливается говорить о необходимости добрососедства с Россией. В реалиях современной Латвийской Республики это граничит с государственной изменой.

    Громко хлопнул дверью

    В свое время Барташевич начинал свою политическую карьеру как защитник прав русского населения. Барташевич популярен среди своих избирателей – с 1993 года он четыре раза избирался в депутаты парламента, а Резекне руководит с 2009 года.

    Барташевич пытался спасти латвийскую партию «Согласие», за которую голосовали русские жители Латвии. Еще год назад «Согласие» обладало крупнейшей фракцией в парламенте Латвии, но затем потеряла свое влияние после череды скандалов. Мэр Резекне заявлял, что вражда с находящейся под боком Россией губит экономику Латвии. Что Латвийской Республике, если она хочет сохраниться и нормально развиваться, необходимо отойти от антироссийской политики и придерживаться в отношении с Москвой хотя бы нейтралитета.

    После этого испуганные «согласисты» наперегонки помчались «стучать» на своего коллегу по партии в Службу госбезопасности. Барташевича вызвали в СГБ и настрого предупредили, что если он вновь позволит себе такие речи, то жестоко поплатится. В такой ситуации мэр Резекне счел для себя невозможным дальнейшее пребывание в рядах «Согласия». И увел за собой десятки авторитетных однопартийцев.

    Новая русская партия в Латвии

    Но одним исключением из «Согласия» атака на непокорного городского голову Резекне не ограничилась – к ней подключились представители других партий. 11 февраля пять депутатов думы Резекне (всего там числится тринадцать депутатов, считая и мэра, одновременно возглавляющего и горсобрание), избранных от националистических партий, подали запрос на голосование об отстранении Барташевича от должности главы города. Эту атаку удалось отбить – большинство депутатов горсобрания Резекне составляют сторонники Барташевича, они проголосовали за то, чтобы оставить его на посту мэра.

    А 2 апреля в Резекне состоялся учредительный съезд новой партии «Вместе для Латвии», председателем правления которой был избран Александр Барташевич. По словам Барташевича, у его политической силы «свой рецепт, как вылечить экономику Латвии и консолидировать общество». В правление «Вместе для Латвии» избраны бывшие ключевые политики «Согласия».

    Барташевич заявил, что главной целью новорожденной партии является «объединение всех сил и создание единой политической нации, где нет дискриминации по национальному, социальному или религиозному признаку». Помимо этого подчеркивается, что «Вместе для Латвии» станет добиваться «интеграции международных стандартов в сфере национальных меньшинств».

    Под этой расплывчатой формулировкой (примененной ради того, чтобы не вызвать раньше времени раздраженного воя местных националистов) имеется в виду желание вернуть русским детям возможность учиться в Латвии на родном языке.

    Регистрация партии затянулась на два с половиной месяца – в госорганах придрались к тому, что, дескать, в учредительных документах присутствуют «неточности». Мол, заголовок в одном месте документа имеет кавычки, а в другом – нет и т. д. Тем не менее чиновникам пришлось-таки внести запись о «Вместе для Латвии» в государственный регистр.

    Но после этого усилились попытки превратить мэра Резекне в «сбитого летчика» – и на сей раз решено было воспользоваться трудностями, переживаемыми тамошним муниципалитетом. Дело в том, что самоуправлению Резекне не хватает несколько миллионов евро на покрытие всех расходов.

    Тучи над головой мэра сгущаются

    Вряд ли можно обвинять Барташевича в тяжелом финансовом положении Резекне. Тем более, что в аналогичной ситуации оказались и другие крупные латвийские города. «Главные причины, по которым мы попали в такие трудности, это не неправильные, принятые в долгосрочной перспективе, решения, а существующая ситуация», – так объяснил Барташевич происходящее. Он напомнил, что в тяжелой ситуации оказалась вся латвийская экономика – с тех пор, как лишилась доступа к дешевым российским энергоносителям.

    «Это констатировало не только самоуправление, но и рядовые жители ощущают, что цены на энергоносители выросли. Полтора миллиона мы заплатим только за энергоресурсы, которые потребляют наши учреждения – это школы, социальная служба. Далее – это обязательства и обслуживание этих обязательств, то есть обслуживание кредита. Увеличились процентные ставки, и комиссия за обслуживание долга также выросла десятикратно», – объясняет градоначальник.


    Барташевич добросовестно пытался вырулить из тяжелой экономической ситуации – например, он еще в прошлом году начал переводить отопление Резекне с газа на древесную щепу. Тем не менее 24 августа думская оппозиция Резекне повторно попыталась свергнуть Александра Барташевича: якобы «нет уверенности, что нынешний мэр способен вывести город из финансового кризиса». Однако попытка импичмента провалилась, большинство депутатов его не поддержало.

    1 сентября дума Резекне большинством голосов утвердила план финансовой стабилизации. Главная цель процесса – получить стабилизационный кредит в размере 6 млн евро.

    Тем не менее тучи над головой Барташевича продолжают сгущаться. В правительстве не скрывают планов избавиться от нынешнего мэра Резекне. На днях стало известно, что латвийский Госконтроль проведет в Резекне внеочередную ревизию. Ну а поскольку оппозиционных депутатов в думе Резекне для этого явно маловато, снять Барташевича с его поста может своим волевым решением министр по делам самоуправлений – подобные прецеденты в новейшей истории Латвии уже бывали.

    Таким образом система работает на подавление этнических русских политиков.

    Тот факт, что гонения на Барташевича носят явно избирательный характер, подтверждается недавними событиями в латвийском министерстве обороны. Там в нынешнем году была выявлена растрата 220 млн евро, якобы ушедших на закупку продуктов – хотя по факту они должны были обойтись в 8 млн евро. Имел место большой скандал, оппозиция требовала отставки министра обороны Инары Мурниеце.

    Но Мурниеце, известная своими радикально-националистическими взглядами, принадлежит к влиятельной партии «Национальный блок», она входит в число латвийской правящей элиты – и поэтому ее никто не тронул. В отличие от Барташевича, который виновен тем, что он этнический русский, без вражды относится к России и создал оппозиционную партию.

    Главное
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    Эксперт объяснил риски для Индии при отказе от российской нефти
    Политолог указал на «украинскую комедию» с участием Зеленского и Коломойского
    На Украине мобилизовали мужчину прямо из постели (видео)
    Рейтинг премьера Британии обвалился до критического уровня
    Опубликована секретная информация о военных объектах Британии
    Главу Минтранса Хакасии арестовали за получение взятки

    Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам

    Индия обещает резко сократить закупку российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной. Терять столь крупного покупателя, да еще и в условиях санкций, России было бы невыгодно. Однако эксперты уверены в том, что оснований для переживаний нет. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников

    Москва ведет комплексную работу по защите столицы от атак украинских дронов. В частности, мэр города Сергей Собянин сообщил о строительстве целой сети объектов ПВО. И судя по словам градоначальника, в обороне примут участие вертолеты. Насколько эффективной будет разработанная модель защиты и как еще можно улучшить ПВО столицы? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............