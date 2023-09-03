Латвия пытается устранить главного защитника русского населения

Tекст: Никита Демьянов

Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич явно встал костью в горле у руководства Латвии. Ведь этот политик не только ставит целью защиту местного русского населения, так еще и осмеливается говорить о необходимости добрососедства с Россией. В реалиях современной Латвийской Республики это граничит с государственной изменой.



Громко хлопнул дверью

В свое время Барташевич начинал свою политическую карьеру как защитник прав русского населения. Барташевич популярен среди своих избирателей – с 1993 года он четыре раза избирался в депутаты парламента, а Резекне руководит с 2009 года.

Барташевич пытался спасти латвийскую партию «Согласие», за которую голосовали русские жители Латвии. Еще год назад «Согласие» обладало крупнейшей фракцией в парламенте Латвии, но затем потеряла свое влияние после череды скандалов. Мэр Резекне заявлял, что вражда с находящейся под боком Россией губит экономику Латвии. Что Латвийской Республике, если она хочет сохраниться и нормально развиваться, необходимо отойти от антироссийской политики и придерживаться в отношении с Москвой хотя бы нейтралитета.

После этого испуганные «согласисты» наперегонки помчались «стучать» на своего коллегу по партии в Службу госбезопасности. Барташевича вызвали в СГБ и настрого предупредили, что если он вновь позволит себе такие речи, то жестоко поплатится. В такой ситуации мэр Резекне счел для себя невозможным дальнейшее пребывание в рядах «Согласия». И увел за собой десятки авторитетных однопартийцев.

Новая русская партия в Латвии

Но одним исключением из «Согласия» атака на непокорного городского голову Резекне не ограничилась – к ней подключились представители других партий. 11 февраля пять депутатов думы Резекне (всего там числится тринадцать депутатов, считая и мэра, одновременно возглавляющего и горсобрание), избранных от националистических партий, подали запрос на голосование об отстранении Барташевича от должности главы города. Эту атаку удалось отбить – большинство депутатов горсобрания Резекне составляют сторонники Барташевича, они проголосовали за то, чтобы оставить его на посту мэра.

А 2 апреля в Резекне состоялся учредительный съезд новой партии «Вместе для Латвии», председателем правления которой был избран Александр Барташевич. По словам Барташевича, у его политической силы «свой рецепт, как вылечить экономику Латвии и консолидировать общество». В правление «Вместе для Латвии» избраны бывшие ключевые политики «Согласия».

Барташевич заявил, что главной целью новорожденной партии является «объединение всех сил и создание единой политической нации, где нет дискриминации по национальному, социальному или религиозному признаку». Помимо этого подчеркивается, что «Вместе для Латвии» станет добиваться «интеграции международных стандартов в сфере национальных меньшинств».

Под этой расплывчатой формулировкой (примененной ради того, чтобы не вызвать раньше времени раздраженного воя местных националистов) имеется в виду желание вернуть русским детям возможность учиться в Латвии на родном языке.

Регистрация партии затянулась на два с половиной месяца – в госорганах придрались к тому, что, дескать, в учредительных документах присутствуют «неточности». Мол, заголовок в одном месте документа имеет кавычки, а в другом – нет и т. д. Тем не менее чиновникам пришлось-таки внести запись о «Вместе для Латвии» в государственный регистр.

Но после этого усилились попытки превратить мэра Резекне в «сбитого летчика» – и на сей раз решено было воспользоваться трудностями, переживаемыми тамошним муниципалитетом. Дело в том, что самоуправлению Резекне не хватает несколько миллионов евро на покрытие всех расходов.

Тучи над головой мэра сгущаются



Вряд ли можно обвинять Барташевича в тяжелом финансовом положении Резекне. Тем более, что в аналогичной ситуации оказались и другие крупные латвийские города. «Главные причины, по которым мы попали в такие трудности, это не неправильные, принятые в долгосрочной перспективе, решения, а существующая ситуация», – так объяснил Барташевич происходящее. Он напомнил, что в тяжелой ситуации оказалась вся латвийская экономика – с тех пор, как лишилась доступа к дешевым российским энергоносителям.



«Это констатировало не только самоуправление, но и рядовые жители ощущают, что цены на энергоносители выросли. Полтора миллиона мы заплатим только за энергоресурсы, которые потребляют наши учреждения – это школы, социальная служба. Далее – это обязательства и обслуживание этих обязательств, то есть обслуживание кредита. Увеличились процентные ставки, и комиссия за обслуживание долга также выросла десятикратно», – объясняет градоначальник.





Барташевич добросовестно пытался вырулить из тяжелой экономической ситуации – например, он еще в прошлом году начал переводить отопление Резекне с газа на древесную щепу. Тем не менее 24 августа думская оппозиция Резекне повторно попыталась свергнуть Александра Барташевича: якобы «нет уверенности, что нынешний мэр способен вывести город из финансового кризиса». Однако попытка импичмента провалилась, большинство депутатов его не поддержало.

1 сентября дума Резекне большинством голосов утвердила план финансовой стабилизации. Главная цель процесса – получить стабилизационный кредит в размере 6 млн евро.

Тем не менее тучи над головой Барташевича продолжают сгущаться. В правительстве не скрывают планов избавиться от нынешнего мэра Резекне. На днях стало известно, что латвийский Госконтроль проведет в Резекне внеочередную ревизию. Ну а поскольку оппозиционных депутатов в думе Резекне для этого явно маловато, снять Барташевича с его поста может своим волевым решением министр по делам самоуправлений – подобные прецеденты в новейшей истории Латвии уже бывали.

Таким образом система работает на подавление этнических русских политиков.

Тот факт, что гонения на Барташевича носят явно избирательный характер, подтверждается недавними событиями в латвийском министерстве обороны. Там в нынешнем году была выявлена растрата 220 млн евро, якобы ушедших на закупку продуктов – хотя по факту они должны были обойтись в 8 млн евро. Имел место большой скандал, оппозиция требовала отставки министра обороны Инары Мурниеце.

Но Мурниеце, известная своими радикально-националистическими взглядами, принадлежит к влиятельной партии «Национальный блок», она входит в число латвийской правящей элиты – и поэтому ее никто не тронул. В отличие от Барташевича, который виновен тем, что он этнический русский, без вражды относится к России и создал оппозиционную партию.